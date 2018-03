Echipa lui Dica pentru meciul cu Iasi! Cea mai mare problema: "O sa sufere rau fara el! E punct fix"

Liga I revine in acest weekend, dupa saptamana de pauza prilejuita de meciurile internationale.

CFR, Steaua si Craiova continua lupta pentru titlu. Despartite de doar 4 puncte la varful clasamentului, CFR si Craiova au meci direct, in timp ce stelistii lui Dica se vor lupta cu iesenii lui Flavius Stoican.

Pe locul al doilea al Play Off-ului, cu 32 de puncte, doua mai putine decat CFR-ul lui Petrescu, Steaua are meci pe teren propriu impotriva Iasiului.

Dica nu se va putea baza in meciul cu CSM Iasi pe unul dintre cei mai importanti oameni ai sai, Mihai Pintilii. Acesta a fost suspendat in urma eliminarii directe din meciul cu CFR.

"O sa sufere rau fara el! E punct fix", spune Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Dragomir este de parere ca niciun meci din Play Off nu are o favorita. Astfel, Steaua nu e favorita contra Iasiului.

"Nu exista o favorita la niciun meci din Play Off, nici macar la Steaua - Iasi. Iasiul joaca bine in deplasare!



Plus ca Iasiul are un antrenor tanar si foarte destoinic. Si Dica e destoinic, dar are mai putina experienta. Insa si el va fi un mare antrenor.

La Craiova va fi stadionul plin. Galeriile nu o sa se mai certe, ca cei care nu se pricep la fotbal nu or sa mai vina. Aia negri in cerul gurii nu mai vin.



Pintilii ii va lipsi cel mai mult Stelei cu Iasiul. Si va suferi Steaua din aceasta cauza. Pintilii e punct fix acolo", a spus Dragomir la PRO X.

Echipa probabila a Stelei cu CSM Iasi: Balgradean - Benzar, Balasa, Planic, Momcilovic - Nedelcu, Teixeira - Man, Budescu, Fl. Tanase - Alibec