La două zile după finala de la Sibiu, Sepsi a sărbătorit alături de fani în Sfântu Gheorghe. La eveniment au fost prezenți jucătorii, staff-ul tehnic, dar și patronul Laszlo Dioszegi.

"Nu pleca!". Momente emoționante pentru Cristiano Bergodi: cum le-a răspuns fanilor lui Sepsi

Un moment special s-a petrecut în momentul în care Cristiano Bergodi a ținut un scurs discurs pe scenă în fața suporterilor. Fanii lui Sepsi i-au cerut italianului să nu plece de la echipă, moment în care tehnicianul s-a rezumat să spună: "Vă iubesc!".

Sport.ro a anunțat de vineri că Bergodi a decis să plece de la Sepsi la finalul acestui sezon. Italianul i-a transmis lui Laszlo Dioszegi dorința sa, iar covăsnenii vor fi nevoiți să numească un alt antrenor.

"Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi miercuri seară, la Sibiu. Vreau să mulțumesc principalilor actori, băieților mei. Ei ne-au adus o bucurie mare miercuri seară. A fost o seară frumoasă la Sibiu, sincer. Am trăit cu emoții, dar avem jucători foarte buni, care au adus pentru al doilea an consecutiv Cupa României. E o performanță extraordinară pentru acest oraș.

Nu mai știu ce pot să vă spun. Numai să vă mulțumesc, pentru că e frumos tot ce am făcut în acest an competițional. Vreau să mulțumesc tot staff-ului meu tehnic, staff-ului medical, magazinerului, tuturor personelor care au lucrat cu noi și au adus ceva.

Am făcut un play-off așa și așa, dar am luptat întodeaua cu echipele bune și cred eu că trebuie să fiți mulțumiți de ei. Atât am putut, dar eu zic că băieții au evoluat bine. Sunt mulțumit de prestațiile făcute de băieți și voi trebuie să fiți mulțumiți de ei", a spus Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi a preluat-o pe Sepsi în octombrie 2021 și a cucerit trei trofee: două Cupe ale României și o Supercupă. În sezonul trecut a câștigat play-out-ul și a jucat în preliminariile Conference League, iar în actuala stagiune i-a calificat pe covăsneni în play-off.