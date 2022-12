”Nu mi-am dorit niciodată”. Mihai Stoica a recunoscut. Ce problemă va avea FCSB în 2023

Ștefan Târnovanu va reveni în poarta celor de la FCSB, dar va concura pentru postul de titular cu Andrei Vlad, care a impresionat cu evoluțiile sale în ultimele meciuri. Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, recunoaște că situația le va da bătăi de cap vicecampionilor.

„Vine pauza și o să îi avem apți pe amândoi. O să depindă mult cum se vor prezenta în cantonament. Așa cum Andrei Vlad a fost numărul 1 o perioadă lungă, acum devenise Târnovanu. Vom vedea, nu știu!

Dacă Târnovanu ar fi pierdut poarta din cauza gafelor, clar nu mai era numărul 1. Dar el s-a accidentat. Vom vedea. Nu mi-am dorit niciodată să avem doi portari care să spere că sunt numărul 1. Asta e situația actuală”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Andrei Vlad, după FCSB - FC Botoșani 1-0: ”Era foarte important”

„Mă simt foarte bine. Important este că am terminat anul cu o victorie. Era foarte important după meciul trecut. A fost un meci foarte greu, cu o echipă arțăgoasă. Sunt foarte fericit că am câștigat.

Meciul trecut (n.r. - cu CFR Cluj, scor 0-1) a contat mai puțin că am făcut un meci bun, deoarece am pierdut, însă astăzi chiar a contat și evoluția mea, pentru că am luat cele trei puncte. A fost frig afară și până la urmă a fost bine că am avut de muncă”, a spus Andrei Vlad la finalul meciului FCSB - FC Botoșani.

Cu 38 de puncte, FCSB este la egalitate cu Rapid în Superligă, dar cu un golaveraj superior. Astfel, vicecampioana ocupă locul trei și este la doar șase puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin, și la șapte puncte distanță de liderul Farul Constanța.

Primul meci din 2023 pentru FCSB va fi în deplasare, la Sibiu, pe terenul lui Hermannstadt.