FCSB l-a transferat de la Farul pe Mihai Popescu în ziua în care l-a convins și pe Daniel Bîrligea, fostul atacant de la CFR Cluj. Cu un început modest de campionat, echipa lui Elias Charalambous încearcă să urce cât mai mult în ierarhia Superligii și să se exprime la un nivel înalt în Europa League.

Dacă mulți susțin că Ngezana - Dawa e un cuplu sudat de fundași centrali, iată că Becali le-a adus celor doi stoperi un fotbalist la fel de bun, campion cu Farul, cu o poziționare excelentă și cu un joc aerian foarte bun.

Noul pariu al lui Gigi Becali. "Mă bucur că s-a făcut acest transfer"

Mihai Popescu a povestit pe scurt momentul transferului său la FCSB.

"Am ştiut despre acest transfer din vară, după care am ştiut că a căzut la un moment dat sau intrase în impas. Am fost surprins oarecum de revenirea ofertei şi, în cele din urmă, mă bucur că s-a făcut acest transfer. Mă bucur că sunt aici şi sunt gata să dau drumul la treabă", a povestit Mihai Popescu.

Fostul stoper de la Dinamo a vorbit și despre interacțiunea cu patronul campioanei, George Becali, om care a făcut mai multe transferuri importante în această vară.

"Negocierile au fost scurte, am dicutat foarte puţin cu domnul Becali şi, după ultimul meci, am venit la Bucureşti şi asta a fost.

Cu nea Gigi mă ştiam oarecum, doar că n-am avut niciodată o discuţie faţă în faţă, dar este Un om care ştie ce vrea, care vrea să facă performanţă în ţară şi în Europa. Mă bucur că s-a gândit la mine", a declarat Mihai Popescu, într-un interviu acordat vineri, înainte de CFR - FCSB, care va avea loc duminică, în Gruia, în cadrul etapei a noua din Superliga României.

După două sezoane petrecute la Farul Constanța, Mihai Popescu a plecat de la fosta campioană a României ca să semneze cu FCSB

250.000 de euro au plătit roș-albaștrii pentru Mihai Popescu