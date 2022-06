”Lunetistul”, așa cum a fost poreclit în ”Ștefan cel Mare”, a început fotbalul la CSȘ Slatina, iar la 18 ani a ajuns la Jiul IEELIF Craiova, primul club profesionist din cariera sa.

În urmă cu doi ani, Niculescu a vorbit pentru GSP.ro despre sacrificiile pe care le-a făcut în perioada junioratului. ”Făceam în jur de 15 kilometri pe zi doar ca să mâncăm”, a povestit triplul campion al României cu Dinamo.

NICULESCU 46 | ”Am dormit un an și jumătate într-o baracă de muncitori”

“Am început fotbalul la 6 ani și jumătate și am știut din prima că asta îmi doresc de la viață, să ajung fotbalist. Am muncit enorm, m-am chinuit enorm să ajung fotbalist, chiar dacă până la 27 de ani erau antrenamente când eram puțin delăsător. Dar m-am chinuit foarte mult.

Eram la Jiul IEELIF, în 1994. Mai erau câțiva jucători din afara Craiovei. Am dormit un an și jumătate într-o baracă din aia de muncitori. Am tăiat toți cireșii din curtea stadionului cu toporul, să facem focul în sobă. Aveam o sobă de tablă în cameră, ieșea un horn prin perete. Aveam nevoie de lemne, a fost o iarnă groaznică. Aveam răni, bătături în palmă. Trebuia să ne facem focul singuri”, și-a început discursul cel poreclit ”Lunetistul”.

”Mergeam 15 kilometri pentru o cană cu ceai, o bucată de pâine și două felii de parizer”

“Coboram în fiecare dimineață de la stadion, prin parcul Romanescu, la cantina întreprinderii unde eram angajați. Eram salariați pe hârtie, era ceva legat de Regia Apelor, dar noi jucam fotbal la club. Coboram trei kilometri pe viscol, iarna.

Aveam la masă o cană cu ceai, o bucată de pâine, două felii de parizer și un pic de dulceață. Dar din parizerul ăla, trebuia să luăm cu noi când ne întorceam la baracă pentru că era o haită de 20 de câini. Ne mâncau, trebuia să aruncăm parizer în stânga, dreapta. O dată am și fost mușcat când mă întorceam la masă.

Făceam în jur de 15 kilometri pe zi doar că să mâncăm. Ne-am chinuit foarte mult. Nu știu câți copii ar face sacrificiul ăsta. Dar am făcut asta pentru că aveam o pasiune foarte mare pentru fotbal”, a spus Niculescu, pentru GSP.ro.

Cariera lui Claudiu Niculescu

Extensiv Craiova, Universitatea Craiova, Dinamo și Universitatea Cluj sunt echipele din România pentru care a evoluat Claudiu Niculescu. A avut cele mai mari performanțe în tricoul ”roș-alb”, unde a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și o Supercupă a României.

Prima experiență în străinătate pentru Claudiu Niculescu a fost în Italia, în 2002, la Genoa, club care plătea 700.000 de euro pentru a-l transfera. După un în Serie B, ”Lunetistul” s-a întors la Dinamo, unde a avut cea mai bună perioadă a carierei.

A plecat în 2008, după titlul câștigat cu Mircea Rednic antrenor, ultimul din istoria lui Dinamo. Nu în Italia, ci în Germania, la Duisburg, unde a evoluat în Bundesliga și a reușit să și marcheze patru goluri, în poarta unor echipe precum Eintracht Frankfurt, Bochum, VfB Stuttgart sau Wolfsburg.

Din Germania a ajuns în Cipru, la Omonia Nicosia, iar pe final s-a întors în Liga 1, unde a mai jucat pentru Dinamo și Universitatea Cluj.

Ca antrenor, Niculescu le-a pregătit pe Universitatea Cluj, Bihor Orandea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Taee, CS Mioveni și Concordia Chiajna. În această vară, fostul atacant a semnat cu Politehnica Iași.