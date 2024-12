Mihai Rotaru a vorbit într-un interviu despre mai multe subiecte interesante nu doar pentru fanii Universității Craiova, formația care e antrenată de Costel Gâlcă. Într-o discuție cu Golazo, omul de afaceri a spus câți bani a investit în fotbal, de unde face banii, dar a vorbit și despre un subiect care s-a răspândit de la intrarea sa în sportul-rege.



De mai multe ori s-a împrăștiat informația că Mihai Rotaru ar fi un vechi fan al formației Steaua - actuala echipă patronată de Gigi Becali, FCSB. Milionarul care patronează trupa de pe Ion Oblemenco susține că e un fan... al fotbalului și, de câte ori are ocazia, face și turul marilor stadioane din Europa.



Rotaru susține că iubește doar Universitatea Craiova.



(S-a discutat că mergeați la meciurile Stelei pe vremuri) "Nu doar la meciurile Stelei! Am mers la meciuri și la Oțelul Galați, la Unirea Urziceni, la Dinamo… Eu sunt suporter de fotbal. Am avut abonamente pe Camp Nou, pentru că vara stăteam de obicei în Spania. Am fost acum la Benfica, am fost și la Feyenoord. La Arsenal nu pierd nici un meci dacă sunt la Londra. La Chelsea, la Real Madrid. Am fost la Chelsea - Valencia în Champions League.

Sunt un consumator de fotbal. Am fost la turneul final în Germania și în afara de cele patru meciuri ale României, am fost și la altele. Deci nu m-am dus doar la echipa X, m-am dus la toate echipele și asta aș fi făcut în continuare dacă nu eram angrenat la Universitatea Craiova. Chiar și așa, nu l-am văzut la față niciodată pe Gigi Becali cu excepția acelei întâlniri convocate de Gino Iorgulescu", a declarat Mihai Rotaru, pentru sursa menționată.



(N-ați fost fan Steaua?) "Nu! Eu am crescut în Oltenia. Acum două săptămâni am avut o întâlnire cu colegii de gimnaziu și ne aduceam aminte că atunci, pe vremuri, unii eram cu Steaua, alții cu Dinamo sau cu Rapid. Doar „Mike”, adică eu, eram cu Universitatea Craiova și asta răspunde la întrebarea dumneavoastră", a mai explicat Rotaru, pentru sursa mai sus citată.