Mustață a pus tunurile pe Andrei Vlad: „Sunt patru ani de când gafezi!” Ce i-a transmis la telefon

De când este la FCSB, Andrei Vlad (22 ani) oscilează evoluțiile solide cu gafele în care-și sabotează echipa. În penultimul meci din campionat, cu FCU Craiova, 2-2, portarul lui Toni Petrea s-a poziționat greșit la golul doi, marcat de William Baeten (25 ani), din lovitură liberă.

Însă Gheorghe Mustață nu a fost deranjat că Andrei Vlad a gafat în partida cu oltenii. Liderul Peluzei Nord a fost iritat că portarul nu a venit la finalul meciului să salute galeria, și a plecat direct la vestiare.

Mustață: „Nici măcar să vii la noi să lași capul jos?”

„Astăzi am avut o discuție cu Vlad. Am discutat cu el la telefon, prin intermediul unui prieten de-ai mei, era acolo. Văzând declarația mea de alaltăieri din presă, i-am zis: 'Băi, Vlad, nu te supăra pe mine, sunt patru an de când gafezi. Băi, și dacă gafezi, nici măcar să vii la noi să lași capul jos? Mă, taci din gură, vii la noi, nu te înjură nimeni, nu te bate nimeni. Tu, la meciul cu Craiova, pleci la vestiare'.

Eu nu am certat pe nimeni. Am avut o discuție cu el, cum se procedează între jucători și galerie. Și i-am spus: 'Indiferent, pierzi, câștigi, vii acolo, vii în fața suporterilor, pentru că suporterii apreciază. Suporterii dacă te văd că nu vii spun că ești și arogant. Nu. Vino, mă, acolo. Lasă un pic capul jos că în viața asta și dacă că pierzi și dacă câștigi, trebuie să fii acolo. Dacă tu vezi că noi meci de meci venim și te încurajăm, suntem alături de tine, bă, lasă-ne și pe noi măcar. Dacă te mai strigă vreunul sau te înjură, bă, taci din gură. Important este ce se întâmplă la noi în peluză'”, a declarat Gheorghe Mustață pentru ProSport.

În acest sezon de Liga 1, Andrei Vlad a fost utilizat în 23 de meciuri, în care a încasat 21 de goluri. De asemenea, acesta a bifat 10 partide în care a păstrat poarta intactă.