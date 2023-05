Motivul pentru absența lui Adrian Mititelu din peisaj: „A suferit o traumă!”

FCU Craiova este lider în play-out, cu 3 etape rămase până la finalul sezonului, la egalitate cu Petrolul Ploiești, ambele cu 31 de puncte.

Adrian Mititelu încă este afectat că FCU Craiova a ratat play-off-ul

Însă Adrian Mititelu (55 ani) nu este mulțumit de evoluția echipei sale. Președintele grupării din Bănie a a dezvăluit că de când FCU Craiova a ratat prezența în play-off, fiind învinsă de Sepsi OSK, 0-4, în ultimul meci al campionatului regulat, omul de afaceri trece printr-o pasă proastă.

„Este supărat după meciul cu Sepsi. A suferit o traumă din cauza faptului că nu am intrat în play-off, din cauza faptului că am pierdut cum am pierdut la Sepsi. În momentul ăla, după toate luptele de culise, publice, instanțe a fost un consum extrem de energie destul de mare.

Caută dovezi, avocați, comparații, motive din străinătate, au costat și bani. Până la urmă s-a făcut totul să se tranșeze pe teren această dispută. Dispută pe care am pierdut-o. Atunci s-a închis în el și deocamdată asta e decizia lui.

Nu mai vrea să apară și nu mai vrea să vorbească cu presa, să nu spună nimic. Pe undeva îl înțeleg pentru că sunt foarte mulți bani pe care i-a băgat în echipă”, a declarat Marcel Pușcaș pentru Fanatik.

Clasament play-out

1. FCU Craiova - 31 de puncte

2. Petrolul Ploiești - 31 de puncte

3. Hermannstadt - 27 de puncte

4. FC Voluntari - 27 de puncte

5. Botoșani - 27 de puncte

6. U Cluj - 26 de puncte

7. Chindia Târgoviște - 22 de puncte

8. FC Argeș - 20 de puncte

9. UTA Arad - 18 puncte

10: CS Mioveni - 11 puncte