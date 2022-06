Motivul neașteptat invocat de Mihai Rotaru pentru demiterea lui Reghecampf: „Nu îmi plac astfel de lucruri!”

Cu toate că avea contract cu Universitatea Craiova până în 2023, Laurențiu Reghecampf (46 ani) a plecat de la clubul din Bănie cu un an mai devreme. Iar oltenii vor ataca noul sezon cu Laszlo Balint (43 ani) pe banca tehnică.

Finanțatorul oltenilor a precizat că unul dintre motivele pentru care a decis să renunțe la Reghecampf a fost apariția în emisiunea „Fiță cu Adiță”, pentru care a plătit cu postul și ofițerul de presă. Mihai Rotaru a lămurit că Universitatea Craiova nu dorește să se asocieze cu producții de acest gen.

Mihai Rotaru: „Nu vrem o astfel de expunere!”

„Noi l-am sprijinit pe Laurențiu în toată această perioadă. Nu este ușor să treci prin astfel de momente, o expunere mediatică puternică. Nu este plăcut ca echipa să fie asociată și cu alte evenimente mediatice. Nu a contat în această decizie, dacă ar fi contat, despărțirea s-ar fi întâmplat mai demult. Laur nu a greșit cu nimic față de club în acestă poveste.

Nu mi-a plăcut 'Fiță cu Adiță', nu îmi plac astfel de lucruri, suntem împotriva. Am concediat ofițerul de presă de la acel moment, îmi pare rău pentru el, dar nu vrem o astfel de expunere. Nu a fost grav, dar sunt lucruri pe care le-am dorit într-o altă abordare”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.

Laurențiu Reghecampf a bifat 44 de meciuri pe banca tehnică a oltenilor, în care a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri. Eșecul din semifinala Cupei României, cu Sepsi OSK, a cântărit în decizia conducerii Universității Craiova de a renunța la serviciile tehnicianului, după cum a mărturisit chiar președintele clubului, Sorin Cârțu.

„Pentru noi a fost o dezamăgire mare ratarea Cupei României. Eu am mai spus asta. Am spus exact ce am simțit în club, noi, craiovenii. A fost neașteptat.

Nouă ne-a dat mari speranțe când am ajuns în semifinale. Erau 4 echipe pentru Cupa României și nu ne-a convenit, a fost un disconfort maxim. Dar nu era neapărat numai asta”, a spus Sorin Cârțu, la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.