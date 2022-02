Moment emoționant în Ștefan cel Mare! Nepotul marelui Ilie Balaci a marcat în premieră în Liga 1 și a început să plângă! Ce a declarat la final

În victoria oltenilor, tabela de marcaj a fost închisă de Atanas Trică-Balaci, nepotul marelui Ilie Balaci. Tânărul fotbalist, în vârstă de 17 ani, a fost trimis în teren de Laurențiu Reghecampf în minutul 77, în locul lui Ivan, iar în minutul 88 a reușit să înscrie.

Trică-Balaci a marcat cu capul, din centrarea lui Gustavo, bifând astfel primul său gol în Liga 1. După reușită, fotbalistul a izbucnit în lacrimi și a mers pentru a-și îmbrățișa antrenorul.

Atanas Trică-Balaci: „Nu am putut să îmi abțin lacrimile!”



La finalul partidei, tânărul fotbalist a vorbit despre reușita sa, dezvăluind cât de mult a însemnat pentru el golul marcat în poarta lui Dinamo. Întrebat despre prima persoană la care s-a gândit în momentul în care a înscris, Atanas a spus că mama sa, Lorena Balaci, este cea care i-a venit prima în gând.

„Nu pot să descriu în cuvinte ce înseamnă pentru mine această seară,e primul meu gol în Liga 1 și sunt foarte fericit. Am izbucnit în lacrimi când am văzut că am înscris, nu am putut să mă abțin, de aia am și fugit la mister, să îi mulțumesc pentru șansa oferită.

Am simțit că o să marchez, mereu mă gândesc seara că înscriu, în special cu echipe precum Dinamo, FCSB, CFR Cluj.

Prima persoană care mi-a apărut în minte a fost mama, ea a fost mereu alături de mine, apoi toată familia. Nu prea îmi spuneau multe lucruri, doar să mă uit la clipuri pe YouTube. A fost clar un derby, galeriile au făcut un show incredibil.

Îmi pare rău de situația în care se află acum Dinamo, ne-am văzut interesul nostru”, a declarat Atanas Trică-Balaci la finalul meciului.