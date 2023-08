MM Stoica, vorbe mari, după ce fiul unui fost jucător al FCSB a debutat cu gol în Superliga

Andreas Niță (19 ani), fiul fostului atacant Robert Niță, a fost cel care a stabilit rezultatul final prin golul marcat în minutul 80. A fost prima sa reușită în Superliga, la primul său meci în prima ligă.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, l-a lăudat pe fiul lui Niță, despre care a susținut că a preluat „tupeul” de la tatăl său.

MM Stoica, impresionat de Andreas Niță

„A marcat pe același stadion, pe care tatăl său marca acum mulți ani, nici nu mai știu.

Pe Robert Niță când l-am adus la Galați, am rămas impresionat pentru că se vedea că are educație, știa jocul, se vedea că vine de la Steaua, chiar dacă n-avea un fizic impresionant, cum văd că nici băiatul lui nu are.

A luat din tupeul lui Robert, asta cu execuțiile cu sânge rece… dar chiar așa a și fost, uite cum lasă să treacă mingea și ce execuție are. Asta e execuție de fotbalist!

El e eligibil să joace pe regula U21, dar acolo e un duel interesant, că e și Doru Andrei, care a avut un start de sezon foarte bun”, a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

Andreas Niță a semnat cu CS Tunari la începutul acestui an, după ce s-a despărțit de San Marcelino (Spania). După șase luni a făcut pasul către FC Voluntari, în prima ligă din România.