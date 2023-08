Manșa tur dintre FCSB și FC Nordsjaelland se va desfășura pe stadionul „Steaua” în Ghencea joi, 10 august, de la ora 21:30. Roș-albaștrii vor disputa a doua partidă consecutivă în Ghencea, odată cu meciul din preliminariile Conference League.

MM Stoica a dat verdictul înainte de FCSB - FC Nordsjaelland

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre FC Nordsjaelland și a remarcat faptul că dacă echipa pregătită de Elias Charalambous va reuși să treacă de danezi în al treilea tur, atunci roș-albaștrii vor fi cu un picior în grupe.

În campionat, FC Nordsjaelland e pe prima poziție cu nouă puncte. După trei etape disputate, clubul are victorii la scor: 4-1 vs. Viborg, 3-1 vs. Aarhus și 3-1 vs Bondby. Cu FCSB e primul meci pe care-l dispută în acest sezon în cupele europene.

„Dacă am avut ghinion cu Nordsjaelland, nu vorbim despre Sabah şi Partizan. Asta cu Nordsjaelland e finala noastră pentru grupe. Dacă scoatem Nordsjaelland, care spulberă tot în Danemarca în primele trei meciuri, atunci suntem cu un picior în grupe”, a spus Mihai Stoica, potrivi OrangeSport.

S-a semnat contractul: FCSB - Nordsjaelland, în Ghencea!

Din informațiile Sport.ro, reprezentanții CSA Steaua au semnat marți contractul prin care pun la dispoziția arena din Ghencea celor de la FCSB pentru partida cu Nordsjaelland.

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, anunța încă de luni că a ajuns la un acord cu CSA Steaua pentru închrierea arenei, iar tot ce lipsea era semnătura oficialilor clubului din Liga 2.

Va fi al doilea meci al celor de la FCSB în Ghencea, după ce duminică, împotriva lui CFR Cluj (1-0), vicecampioana României a revenit pe Stadionul Steaua după o pauză de mai bine de opt ani.