Miță Iosif, mesaj savuros pentru Săpunaru: „Parcă ești la ședința cu părinții!” Îngrijorarea antrenorului înainte de meciul FCSB

După trei meciuri fără victorie, Rapid a reușit să câștige, în etapa a 19-a a Ligii 1, cu FC Argeș, 2-0. Giuleștenii au început determinați partida, iar reușitele lui Stahl și Albu au făcut ca scorul să fie 2-0, încă din minutul 12.

Mihai Iosif a mărturisit că este încântat de acest succes, mai ales că victoria a fost obținută în fața suporterilor. De asemenea, antrenorul a precizat că echipa nu va arăta diferit cu FCSB, din cauza accidentărilor numeroase din lot.

Iosif: „Avem foarte mult de luptat pentru playoff”

„A fost o perioadă în care nu am câștigat, am avut și 7 meciuri fără victorie. A fost un meci cu o echipă apropiată noua, mă bucur că am câștigat.

Am dat dovada de pragmatism si aș vrea să dedic aceasta victorie suporterilor. La noi, la Rapid, niciodata nu ne vom supăra atât timp cât vom da totul pe teren.

Asta vorbeam cu Săpunaru înainte de meci: 'Zici că ai venit la ședinta cu părinții'. Nu am avut alte soluții, îi felicit, au dat dovadă de mare caracter și au meritat să îmbrace tricoul Rapidului.



Noi vrem să jucăm sus mereu. Eu niciodată nu o să cer să ne retragem. Am avut nevoie de victorie, iar apoi am dat dovadă de mult pragmatism în seara aceasta.

Normal că vrem lucruri mărețe, numele ce-l purtăm ne obligă să dăm totul pe teren ca dăruire. Avem foarte mult de luptat pentru playoff. Pentru mine toate meciurile sunt importante. Acesta mi s-a părut extrem de important”, a declarat Mihai Iosif.

În urma acestui rezultat, Rapid ocupă poziția a patra, în timp ce FC Argeș s-a îndepărtat de locul 6, ultimul care duce în playoff.

Clasamentul Ligii 1