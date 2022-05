În runda a opta din playoff, FCSB se va deplasa pe terenul Universității Craiova. Elevii lui Toni Petrea (46 ani) sunt obligați să câștige pentru a mai avea o șansă în lupta la titlu contra CFR-ului, care are un avans de 2 puncte. Însă, Sorin Cârțu (66 ani) a precizat că pentru olteni, jocurile cu FCSB și CFR Cluj sunt cele mai importante partide ale finalului de sezon, și că doar un succes în ambele întâlniri îi mai poata clasa pe locul 2.

Sorin Cârțu: „Aici intervine măiestria antrenorului”

„Targetul nostru e în meciurile astea două. Echipa are posibilitate să joace duminică și joi, în așa fel încât să aibă prospeține pentru retul (n.r. - din Cupa României cu Sepsi OSK). E un lot de jucători, aici intervine și măiestria antrenorului să facă o rotație în așa fel încât ambele partide să se termine cu rezultate pozitive. E stadionul arhiplin, vine lumea la stadion. E o nebunie ce e acum la Craiova.

Sunt îngrijorat de forma lor (n.r. - de FCSB), îți dai seama (n.r. - râde). Era normal să fie de 4-5 goluri rezultatele. Noi ne jucăm șansa locului 2, vedem ce se întâmplă la partida dintre CFR și FC Argeș. Dacă CFR a învins, gândurile noastre pentru campionat sunt 0. Întotdeauna obiectivul nostru a fost locul 2, dar vedem ce rezultat va fi. Partida cu FCSB-ul pentru noi e foarte importantă, venim la 1 punct în spatele lor. Locul 2 se joacă. Noi la partida de duminică jucăm locul 2”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Totodată, președintele Univervisății Craiova a comentat și modul în care FCSB și CFR au câștigat ultimele partide. Fostul internațional român este de părere că adversarii nu le-au dat mari bătăi de cap.

Sorin Cârțu: „Contraziceți-mă, spuneți că nu e adevărat!”

„Eu nu am văzut niciun fel de surpriză și atitudinea care a fost în teren a fost a unor oameni care avea nevoie să stea pe spate pentru a i se opri sângele și cu mâna ridicată la nară. Contraziceți-mă, spuneți că nu e adevărat! Eu nu vorbesc că a fost un blat, ce am văzut în teren. Și culmea e că am văzut și înainte de a se desfășura partida, că de aia sunt om de fotbal, să cântăresc forțele echipelor”, a precizat Sorin Cârțu.

Universitatea Craiova - FCSB este duminică, 8 mai, de la 19:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Clasament playoff