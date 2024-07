Mircea Rednic pune tunurile pe jucători după ce a luat patru de la Craiova: "Cu mine nu se joacă!"

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 35, prin Zajkov, însă UTA a egalat zece minute mai târziu grație nigerianului Imoh Ezekiel. După pauză, oltenii s-au desprins prin golurile lui Luis Paradela (58') și Ștefan Baiaram (73').

Mircea Rednic pune tunurile pe jucători după ce a luat patru de la Craiova

UTA a început să spere din nou în prelungiri, când Alexandru Benga a redus din handicap, însă Alexandru Mitriță a punctat la faza imediat următoare, iar gazdele s-au impus cu 4-2.

La finalul meciului, Mircea Rednic le-a transmis un avertisment jucătorilor săi, spunând despre UTA că nu ar trebui să mai aibă mentalitatea unei echipe care luptă pentru evitarea retrogradării.

Antrenorul arădenilor s-a plâns și de anumite transferuri nefinalizate ale unor fotbaliști din Africa.

"Goluri luate pe greșelile noastre, din faze fixe. Aici e vorba de responsabilitate și nu e prima oară. Reușim să egalăm, echilibrăm jocul, dar pe o degajare de portar luăm golul pe care l-am luat. Vorbesc de golul doi.

Banca a făcut diferența, ceea ce nu e cazul la noi. Noi avem jucători care acum au venit. În afară de Fabry, cei care au intrat n-au reușit să se ridice la nivelul celorlalți. Noi reacționăm mereu după ce luăm gol. La 3-1 am înscris, dar după facem o greșeală impardonabilă. Cu 3-2 era diferit.

Eu mă lupt pentru ei împreună cu conducerea. Le-am creat toate condițiile, am mărit bugetul. Cu mine nu se joacă! Valabil și pentru cei care au venit, și pentru cei care au fost. În unele momente am arătat ca o echipă care știe ce vrea, am stat bine în teren în prima repriză, în afară de golul încasat. Aveau o zi și jumătate liberă, acum nu vor mai avea. Vor avea doar o zi, iar luni la antrenament. Cu mine nu se joacă! Eu știu cât m-am implicat.

Jucătorii au calitate, au arătat asta, am avut și momente bune de joc, dar trebuie să înțeleagă că e alt nivel. Nu mai e UTA care își propune să nu retrogradeze. Să înțeleagă că eforturile financiare sunt mari. E clar, unii au venit târziu, nepregătiți și trebuie să o luăm de la zero. D-asta spun că diferența au făcut-o jucătorii de la Craiova care au intrat de pe bancă.

Noi deja avem vreo trei jucători extracomunitari semnați și pe care n-am reușit să-i facem. Pe doi ne-am fi bazat, dar n-au ajuns. E vorba de un fundaș stânga, de un atacant, de un mijlocaș, care n-au ajuns. Alții cum aduc jucători africani atât de repede, iar noi nu putem? Ei au semnat înainte de a începe campionatul", a spus Mircea Rednic.

UTA Arad a început sezonul cu o remiză împotriva celor de la Rapid (1-1) și eșecul de azi contra Universității Craiova (2-4).

În runda următoare, UTA va primi vizita celor de la U Cluj, luni, 29 iulie, de la ora 19:00.