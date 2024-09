Mircea Rednic, dezamăgit după remiza cu Hermannstadt: ”Pauza asta nu ne-a ajutat deloc!”

Mircea Rednic: ”Pauza asta nu ne-a ajutat deloc!”

La finalul partidei, Mircea Rednic s-a arătat dezamăgit de felul în care echipa sa s-a prezentat în cea de-a doua repriză a înfruntării. Antrenorul se aștepta ca jucătorii să fie mai odihniți după pauza competițională, însă consideră că felul în care elevii săi au arătat în meciul cu Hermannstadt a arătat exact contrariul.

”Pot să spun că sunt mulțumim că am scos un punct. Am început bine, am avut o repriză bună, am început cu o bară. Am controlat jocul, ne-am creat câteva situații cu șuturi de la distanță. Adversarul a stat foarte bine în teren. Azi am exagerat cu o posesie lentă, previzibilă, cu multe pase înapoi, nu au avut curajul pe care ar fi trebuit să îl aibă.

În repriza a doua am început prost, multe mingi pierdute, s-a văzut și oboseala la unii jucători care au fost la lot. Am pierdut mijlocul terenului. Nu am reușit să îi blocăm, să avem posesia din prima repriză. Ne-au blocat, nu am contat în față, aici e compartimentul unde suferim. Nu am avut atacanți care să țină de minge cum a fost Chițu pentru ei.

Știam că aici suferim, sunt jucători care au venit târziu, care nu au ritm. Bine că am egalat, bine că băieții au crezut, am pus presiune pe ei și am reușit să înscriem. După aia am avut o situație de gol, dar nu era corect, eu zic că e un rezultat echitabil.

Se simte o presiune din partea suporterilor, toți ne dorim mai multă, merită să facem mai mult, dar să nu uităm că e o echipă care a avut schimbări, am jucat cu echipe grele și nu am pierdut. Au fost și meciuri mai bune, mai echilibrate. În repriza a doua, Sibiul a fost mult mai bun decât noi.

Ne-am propus să facem mai mult azi, dar nu știu, pauza asta nu ne-a ajutat, parcă am arătat mai obosiți, chiar dacă de lucrat s-a lucrat bine. E normal să fii dezamăgit, avem o singură victorie. Trebuie să rămânem pozitivi, noi trebuie să scoatem echipa din situația asta”, a spus Mircea Rednic la finalul meciului.

Clasamentul din Superliga României