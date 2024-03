Mircea Rednic a fost la un pas de demitere: ”Am o clauză”

După un început slab de campionat, UTA Arad a reușit să revină și s-a bătut pentru un loc de play-off până în ultima etapă a sezonului regulat. Arădenii nu au reușit, însă, o clasare în primele șase, astfel că se vor lupta pentru primele locuri din play-out.

Mircea Rednic putea fi demis de la echipa la începutul acestui sezon, din cauza rezultatelor modeste. Antrenorul spune că are în contractul său o clauză potrivit căreia conducerea îl poate da afară dacă echipa va fi cinci etape pe loc retrogradabil.

Doar că antrenorul a beneficiat de suportul conducerii și a reușit să redreseze situația. În următorul sezon, UTA va avea ca obiectiv o clasare în play-off, iar Rednic este gata să facă și câteva transferuri importante pentru a-și realiza obiectivul.

Mircea Rednic: ”Avem un grup bun”

”În contract am o clauză în care dacă eram cinci etape pe loc de retrogradare, puteau să mă demită. Iar în prima parte a campionatului cam pe acolo eram. Dar am avut un conducător care m-a susţinut. Am format o nouă echipă, iar unii oameni au avut răbdare, chiar dacă prin oraș mai avem diverși ”Capello” sau ”Mourinho”.

Și în acest an am avut obiectiv salvarea de la retrogradare. Vrem să ne salvăm și să ne clasăm pe un loc cât mai sus, ținând cont și de banii pe care îi primim de la televiziune.

Mai facem 4-5 transferuri de calitate la vară, vrem să devenim mai buni. Nu va pleca nimeni, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Eu voi decide cine va rămâne. Nu mai pornim de la 0, avem un nucleu de 12-13 jucători pe care m-am bazat. Acum avem grup bun, de multe ori este greu să fac echipa de start”, a spus Mircea Rednic, la Sport Total FM.

”Instalat” la UTA Arad în luna aprilie a anului 2023, Mircea Rednic a bifat deja 41 de meciuri pe banca tehnică a echipei sale, cu care ar mai avea contract până în vara anului 2025, potrivit site-urior de specialitate.

În 41 de meciuri la Arad, Rednic a bifat 16 victorii, 14 rezultate de egalitate și 11 înfrângeri.

CV-ul lui Mircea Rednic: campion cu Rapid și Dinamo!

Mircea Rednic și-a încheiat cariera de fotbalist în 2000, după ce a evoluat la Luceafărul București, Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Bursaspor, Standard Liege, Saint-Truiden și Rapid. Ca antrenor este de trei ori campion, cu Rapid și Dinamo, echipe cu care a câștigat titluri și în cariera de antrenor.

Rednic este antrenorul care a câștigat ultimele titluri pentru Rapid și Dinamo. A mai antrenat în România pentur FCM Bacău, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Astra Giurgiu, Petrolul, CFR Cluj, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad, dar în CV-ul său are și câteva experiențe în străinătate.

Alania, Xazar Lankaran, Standard Liege, Al-Nasr, Gent, Mouscron și Al-Faisaly sunt echipele pe care le-a mai pregătit Rednic.