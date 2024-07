Mihai Stoica nu s-a abținut după remiza din Giulești: "Nu era bine"

Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (28), din pasa lui Ciprian Deac, dar Albion Rrahmani a restabilit egalitatea (54 - penalty), după un fault comis de portarul Răzvan Sava asupra lui Claudiu Petrila.

Peter Michael (75) a adus-o din nou pe CFR în avantaj, din centrarea lui Panagiotis Tachtsidis, dar Rapid a marcat la ultima fază, prin Florent Hasani (90+7), din pasa lui Timotej Jambor.

În urma acestui rezultat, Rapid are două puncte după primele două etape, în timp ce formația pregătită de Dan Petrescu a acumulat patru puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova și Unirea Slobozia.

După remiza din Giulești, Mihai Stoica nu s-a ferit să recunoască faptul că este mulțumit de acest rezultat, deoarece CFR Cluj s-ar fi distanțat la patru puncte de FCBS, cu o victorie.

"Chiar a venit de nicăieri, CFR a fost mult superioară Rapidului, dar vine bine pentru noi. Nu mă deranjează deloc egalarea asta. Parcă nu era bine să fie deja patru puncte diferență", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Concluziile lui Dan Petrescu după Rapid - CFR Cluj 2-2

La finalul meciului, Dan Petrescu s-a arătat deranjat de modul în care CFR Cluj a pierdut două puncte și a acuzat greșelile din defensivă.

"Dacă înainte de meci îmi spuneai că facem un egal, nu eram așa supărat, dar când conduci și luăm un gol atât de ușor, la fel ca și primul, de la penalty... Am controlat foarte bine jocul, părerea mea e că am jucat bine, dar degeaba joci bine dacă în minutul 90+6 iei un gol cum am luat noi.

Îmi pare rău pentru băieți, au muncit extraordinar. Sunt două puncte mari pierdute, dar, dacă o luăm altfel, să fim pozitivi, e un punct câștigat în Giulești, unde e greu să câștigi puncte.

Am luat deja 4 goluri în două meciuri. E mult! E clar că ceva nu a mers. Parcă n-au mai fost însă greșelile din meciul cu Dinamo. Echipa a arătat mai bine. N-am avut un fundaș central pe banca de rezerve deoarece doi s-au accidentat ieri la antrenamente. Dacă aveam o soluție, cred că reușeam să închidem pe final meciul", a declarat tehnicianul.