Mihai Stoica nu îi rămâne dator lui Florin Talpan: "Așa a ajuns Armata Română"

CSA Steaua a confirmat oficial că Ministerul Apărării Naționale a aprobat solicitarea celor de la FCSB de punere la dispoziție a stadionului Steaua pentru disputarea partidei cu Dinamo, motiv pentru care ultrașii formației din Liga 2 s-au arătat foarte nemulțumiți.

În urma acestei decizii, Florin Talpan a făcut o serie de atacuri îndreptate spre oficialii Statului, dar și către cei de la FCSB.

Cum a reacționat Mihai Stoica după declarațiile lui Florin Talpan



Mihai Stoica nu a rămas dator în urma afirmațiilor făcute pe rețelele de socializare de către juristul CSA.

"Eu nu am vrut să jignesc sub nicio formă când am zis de expertiza medicală. Când ai nişte probleme, un pas înainte către însănătoşire este conştientizează. Dacă el nu conştientizează că are nişte probleme, e grav. Are probleme mari de tot. Se comportă ca un om cu probleme.

Am făcut armata în 1983-1984. Aveam comandant de pluton un locotenent. Aveam comandat de companie, un locotenent major. Aveam comandant de regiment un căpitan. Comandantul unităţii era maior. Ofiţer superior.

După şase luni de armată am fost selectat la garda de onoare pentru că venea generalul, comandantul Armatei a 2-a, generalul Dândăreanu. Abia respiram când vedeam un general.

Iar Talpan e colonel şi vrea să devină general. Şi scrie pe Facebook. Aşa a ajuns Armata Română să tolereze un asemenea specimen? Sunt speriat. A spus numai bazaconii. Nu ştie regulamente. Vorbeşte despre un prejudiciu, şi spune că aşa este. Este un prejudiciu istoric. O instanţă supremă trebuie să stabilească un prejudiciu.

Cum poate fi lăsat să spună acest specimen să spună atâtea lucruri care n-au legătură cu realitate. Unde a ajuns ţara asta? Eu nu jignesc. Chiar cred că are nişte probleme. Eu nu îl jignesc", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.