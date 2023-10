Mihai Stoica face un apel înainte de Petrolul - FCSB: "Avem mare, mare nevoie!"

Liderul FCSB vine după pasul greșit de pe teren propriu cu FC Voluntari (0-0), însă formația roș-albastră și-a menținut avansul de trei puncte față de CFR Cluj după ce și formația din Gruia s-a încurcat, 0-0 pe teren propriu contra Oțelului.

Mihai Stoica: "Meci foarte complicat cu Petrolul. Avem mare, mare nevoie de suportul galeriei"

Înaintea meciului cu Petrolul, Mihai Stoica evidențiază rezultatele foarte bune ale celor de la FCSB în meciurile disputate la Ploiești în ultimii ani și spune că echipa are mare nevoie de sprijinul galeriei în meciul de pe "Ilie Oană".

Oficialul vicecampioanei speră că Octavian Popescu va face un nou meci mare în absența lui Florinel Coman, accidentat, așa cum s-a întâmplat și jocul cu Universitatea Craiova (3-0), disputat pe 2 septembrie.

"Mie mi-e foarte greu să vorbesc de meciul Rapid acum, când noi jucăm un meci atât de complicat la Ploiești. De ce meci complicat? Nu neapărat că lipsesc Coman și Ovidiu Popescu, care e suspendat. Fără Coman, care de departe el și Olaru erau cei mai în formă jucători, am reușit să câștigăm 3-0 în Ghencea contra Craiovei și am făcut cea mai bună repriză din ultimii ani. A fost ceva excepțional pentru că Tavi a arătat cine este cu adevărat. Tocmai d-aia vreau să mă refer mai mult la meciul cu Petrolul.

De când Petrolul a revenit în Liga 1, iar Chindia a jucat tot acolo, noi am câștigat toate meciurile. Am câștigat și Cupa României, ultimul trofeu, tot acolo. Am câștigat și pentru că în peluză ați fost voi (n.r - galeria FCSB). Cei de la Ploiești sunt mulți și am avea problemă, dar așa... băieții știu pentru cine joacă. Țineți minte în minutul 2 cu Chindia, când pe acea ploaie înfiorătoare s-au lovit Compagno și Olaru de era să se întâmple o nenorocire. A intrat Miculescu și am câștigat meciul.

Avem mare, mare nevoie de suportul vostru. Mare nevoie! După aia, mai avem un meci la Galați. Anul ăsta, Cupa României este extrem de importantă pentru că câștigătoarea merge în Europa League, nu în Conference", a spus Mihai Stoica, într-o discuție purtată cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB, la baza de pregătire a clubului.