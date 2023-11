Mihai Stoica e sigur despre românul care a refuzat-o pe Barcelona: „Dacă avea minte, nu era sub Antony niciodată!” 

Nicolae Mitea (38 ani) este considerat unul dintre cele mai mari talente ale României în fotbal, care însă nu a reușit să ajungă la nivelul potențialului său. Fotbalistul transferat de Ajax de la Dinamo în 2003 promitea să ajungă un nume mare în fotbalul mondial, însă parcursul său nu a fost deloc cel așteptat.

Mihai Stoica: „Era ucigător unu la unu!”

Într-o discuție recentă purtată la Orange Sport cu fostul dinamovist Cristi Pulhac, oficialul de la FCSB, Mihai Stoica, a ținut să precizeze că dacă ar fi fost serios, atunci Mitea ar fi ajuns extrem de sus. Mai mult, Mihai Stoica l-a comparat cu brazilianul Antony, transferat de Manchester United de la Ajax în schimbul a 95 de milioane de euro în urmă cu un an.

Cristi Pulhac: Hai să vorbim şi despre Mitea. Şi el a confirmat acolo, la Ajax.

MM Stoica: În prima fază da.

Cristi Pulhac: De ce? A confirmat. El a avut după aia probleme cu accidentarea. După ce s-a accidentat, nu a mai putut reveni. În momentul în care s-a dus acolo... ţin minte că a venit şi la echipa naţională a făcut meciuri bune.

MM Stoica: Mitea, dacă avea minte, nu era sub Antony niciodată! Mitea, unu la unu, era ucigător!

Cristi Pulhac: Noi jucam împreună. Eu fundaş stânga, el mijlocaş stânga. Era ceva fenomenal.

Cariera lui Nicolae Mitea

Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryal Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.

În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.

Fostul său antrenor, Ionuț Chirilă, a dezvăluit cum a fost acesta la un pas să ajungă la Barcelona. ”Mai lipsea doar semnătura”, a povestit tehnicianul.

„Guardiola îl văzuse. O săptămână l-a supravegheat o comisie, una condusă de Schuster şi cinci jucători. Au zis «E ca Saviola. Îl luăm». Preşedintele şi patru avocaţi au făcut contractul după ce văzuseră documentele FRF prin care Mitea era declarat jucător liber de către Rapid. Luam cartea verde și era jucătorul Barcelonei.

Dacă mă asculta, acum era un om mai bogat cu 15-20 de milioane de euro şi nu mai avea nici un fel de problemă. A pierdut această sumă pentru că nu a avut încredere în mine. A fost la un pas de Barcelona, mai lipsea doar semnătura”, a povestit Ionuț Chirilă.

14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.