Oficialul campioanei României l-a numit pe Siyabonga Ngezana și a dezvăluit că fotbalistul sud-african are o clauză uriașă de reziliere la FCSB.

Mihai Stoica: ”Ngezana este de departe cel mai bun fundaș central care a fost în România!”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit că, în opinia sa, Siyabonga Ngezana este cel mai bun fundaș central care a evoluat vreodată în Superliga României.

Oficialul roș-albaștrilor spune că sud-africanul nu a greșit niciodată decisiv. Totodată, managerul general de la FCSB susține că Siyabonga Ngezana are o clauză uriașă de reziliere la gruparea patronată de Gigi Becali, astfel că în cazul unui transfer al sud-africanului, finanțatorul roș-albaștrilor se va îmbogăți.

”Ngezana este de un an și jumătate la FCSB și nu a făcut nicio greșeală care să ne coste. Tipul de fundaş central pe care eu îl consider bun pentru echipa noastră, Ngezana. Viteză, forţă, bun la cap. Îl aleg pe Ngezana, chiar şi între Varela şi Planic. Ngezana are o clauză mare de reziliere. După părerea mea, Ngezana este de departe cel mai bun fundaș central străin care a fost în România. Ca să ajungi titular la echipa naţională a lui este mare lucru”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

600.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru Ngezana

Siyabonga Ngezana a ajuns la FCSB în vara anului 2023, în urma unui transfer de la Kaizer Chief, formația la care s-a format ca fotbalist.

Dacă, la început, fundașul sud-african a avut probleme de adaptare și a stat mai mult pe banca de rezerve, Ngezana a reușit să se impună în cele din urmă la FCSB și a devenit un jucător de bază în angrenajul lui Elias Charalambous.