Mihai Stoica, după ce a văzut primul 11 al României: "Eu eram convins că va juca. Chiar nu înțeleg!"

Spre deosebire de meciul cu Israel (1-1), de sâmbătă, Edi Iordănescu a efectuat cinci schimbări. Au ieșit Cristi Manea, Deian Sorescu, Răzvan Marin, Marius Marin și Denis Alibec, iar în locul lor apar Andrei Rațiu, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi și George Pușcaș.

Mihai Stoica: "Mă așteptam ca Băluță și Olaru să joace"

Mihai Stoica s-a arătat surprins că, în absența lui Marius Marin, trecut pe banca de rezerve, Edi Iordănescu a decis să mizeze pe Vladimir Screciu. Oficialul de la FCSB spune că se aștepta să îl vadă titular pe Tudor Băluță, însă mijlocașul Farului a fost lăsat în afara lotului la ambele jocuri din această lună.

Ulterior, MM s-a arătat surprins și de absența lui Darius Olaru din primul 11.

"Niciodată (n.r - nu s-ar fi așteptat să vadă acest prim 11). Eu am fost convins că, dacă nu joacă Marius Marin, va juca Băluță. Noi nici nu știm tot. Poate că unii nu sunt 100%. Încerc să găsesc explicații







Olaru e la cel mai bun sezon. Anul trecut a dat un gol tot campionatul. Acum are patru goluri, evoluții foarte bune, știm când aleargă. E primul jucător când mă uit la monitorizare. Face cele mai multe sprinturi și aleargă foarte mult, dar are și o chimie extraordinară cu Coman. Eu chiar nu înțeleg! Mă surprind Screciu, Cicâldău și Ianis Hagi în primul 11. Ianis nu are meciuri deloc.

Mă surprinde că Mazilu nu a fost convocat la prima echipă. Man era accidentat. Eu consider că trebuie să aduci un jucător de aproximativ același profil. Cumva, Mazilu seamănă cu Man - statură, stângaci, la interior. Ok, are 18 ani, și care e problema? Ce cifre are Mazilu? Sorescu nu are nicio legătură cu Man. Sorescu e jucător de bandă, dar să joace cu trei. Vrei să te aperi cu atacanții? Atacanții sunt trimiși pentru altceva în teren", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "George Pușcaș e enervat foarte multă lume cu frizura"

Managerul general al vicecampioanei a continuat și a discutat despre titularizarea lui George Pușcaș și numeroasele critici primite de atacantul de la Genoa după partida cu Israel (1-1), de sâmbătă.