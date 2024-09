Mihai Stoica are mari emoții pentru debutul lui Daniel Bîrligea la FCSB: ”Am temeri!”

Mihai Stoica a mărturisit că are mari emoții înaintea meciului cu Petrolul Ploiești, deoarece această partidă va consemna debutul la FCSB al lui Daniel Bîrligea, fotbalistul cumpărat de campioana României de la CFR Cluj în această toamnă.

Mihai Stoica: ”Am temeri și pentru că e debutul lui Daniel Bîrligea!”

Oficialul lui FCSB se teme însă că Bîrligea nu va avea realizări remarcabile de la primul său meci în tricoul roș-albaștrilor.

”Ăsta e un meci foarte important pentru noi. Dacă nu câștigăm, situația devine mai mult decât delicată. Cu Petrolul am avut probleme în ultima perioadă, mai ales în deplasare. Și acasă i-am bătut greu, cu acel autogol provocat de Luis Phelipe. Am temeri și pentru că e debutul lui Daniel Bîrligea. Toată lumea își pune mari speranțe în el, dar nu se știe dacă un jucător poate face din prima secundă ceva extraordinar”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cu toate acestea, managerul general de la FCSB este consideră că Daniel Bîrligea este o achiziție foarte bună pentru roș-albaștri, deoarece atacantul sosit de la CFR Cluj este un jucător care participă la toate fazele.

”Bîrligea duce prețul, n-are nicio problemă, nicio apăsare. Așa pare. Nu se gândește deloc la treaba asta, nu pare genul care să se preocupe de ce se scrie. Are o calitate extraordinară - este exact ce ne dorim noi să avem, un jucător care să participe la toate fazele.

Noi ne gândim să facem ceva în Europa și am făcut până acum, am scos două echipe clar mai bune decât noi. Numai dacă luăm bugetele, chiar dacă bugetele nu joacă. Am scos Maccabi Tel Aviv și LASK Linz. Înainte nu prea îi scoateam pe ăștia.

Cu astfel de jucători poți face ceva în Europa și cred că el se va integra rapid în echipa asta. Când vine un jucător cu salariu mare, prețul pe spate, poate să fie privit în vestiar puțin mai pieziș, dar în momentul în care vine un jucător și toată lumea îl vede că este salahor, care nu e un cuvânt jignitor, e mare lucru ca atacant să alergi nonstop, să nu spui că tu ai costat atât”, a mai spus oficialul campioanei României.

