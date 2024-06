Mihai Pintilii, unul dintre antrenorii FCSB, a vorbit sincer despre titlul câștigat de echipa "roș-albastră" în sezonul 2023/2024. După nouă ani de așteptare, FCSB a reușit să câștige campionatul, iar Pintilii a dezvăluit factorii esențiali care au contribuit la acest succes.

Pintilii a scos în evidență că evitarea înfrângerilor împotriva echipelor mai mici și constanța echipei au fost schimbările decisive care au făcut diferența în acest sezon. Fostul internațional a menționat că echipa a început sezonul cu dreptul și nu a mai pierdut puncte în meciurile importante, cu excepție înfrângerea împotriva Rapidului. De asemenea, unitatea și atmosfera pozitivă din vestiar au jucat un rol crucial, în viziunea tehnicianului.

„Constanța, plus faptul că nu am mai pierdut cu echipele mici. Noi începeam foarte prost campionatul, aveam de recuperat puncte ca să intrăm în play-off. N-am pierdut în meciurile cu miză. Am pierdut cu Rapid, dar în rest nu. Plus, atmosfera, s-a unit vestiarul, un grup frumos", a spus Pintilii, în cadrul "UN PODAST'.

Mihai Pintilii nu mai putea ține pasul cu Man, Moruțan sau Coman la antrenamentele FCSB-ului

Mihai Pintilii, care a o adevărată emblemă pentru FCSB, a precizat că experiența și tranziția sa de la jucător la antrenor au fost influențate de competiția cu tinerii talentați ai echipei, precum Olimpiu Moruțan, Florinel Coman și Dennis Man. Fostul internațional a recunoscut că, deși ar fi putut continua să joace la altă echipă din campionat, a decis să se retragă pentru a nu compromite performanțele echipei.

Pintilii și-a exprimat recunoștința pentru cariera sa și pentru decizia de a se retrage. Tehnicianul a precizat că nu regretă această alegere, deși soția sa i-a sugerat să continue.

„Nu am regretat și nu o să regret că m-am retras. Nu aș da timpul înapoi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat!” a declarat Pintilii în emisiunea "Poveștile Sport.ro".

”Probabil nu mai puteam să joc la nivelul Stelei (n.r. – FCSB-ului), dar la o altă echipă din campionat clar mai puteam să joc. Și acum mai jucam, dar am decis că nu mai... la Steaua (n.r. – FCSB) dădusem peste Florinel Coman, Man, Moruțan, erau jucători cu care eu, dacă nu câștigam duelurile, eram zero barat!

Atunci, când vedeam că nu pot să-i prind la antrenamente, mi-am dat seama că era prea mult. Așa am gândit. Reușeai prin poziționare, dar la Steaua (n.r. – FCSB) nu e așa! Trebuie să câștigi dueluri... nu! Nu am regretat decizia, doar soția îmi zicea să nu mă las. Dar nu am putut, am zis stop! Știam ce îmi mai poate corpul, venisem după accidentări", a continuat fostul mijlocaș.