"Mi-e rușine de ce se întâmplă!". Iuliu Mureșan, atac asupra jucătorilor de la Dinamo după înfrângerea cu Craiova

Formația atrenată pentru moment de Sorin Colceag trece printr-o perioadă dificilă, evenimentele petrecute în ultima perioadă reflectându-se și pe teren.

După umilința cu FCSB, 0-6, Dinamo a mai făcut un meci dezastruos în campionat, cu Universitatea Craiova, în fața căreia a pierdut cu 0-5.

"A fost o înfrângere rușinoasă, am făcut foarte multe greșeli, am rămas repede cu un om în minus. Echipa nu are acel spirit de luptă a lui Dinamo.

Îi admir și îi respect pe suporterii care vin de la București pentru meciuri, susțin echipa necondiționat și nu auzim niciun reproș.

O să luăm niște măsuri, dar schimbarea stă în jucători. Nu e un spirit bun acum la Dinamo. E foarte jenant, parcă nu-mi vine să cred. Mi-e rușine de ce se întâmplă!", a declarat Iuliu Mureșan la finalul meciului.