"Mi-a zis că mă așteaptă acolo!". Jucătorul dorit de FCSB, pregătit pentru transfer

A fost un meci special pentru Nicolae Păun (22 de ani), mijlocașul defensiv de la Sepsi, care a înfruntat echipa interesată de serviciile sale. Jucătorul născut la Caracal a recunoscut că a fost un meci special pentru el și a recunoscut că și-ar dori să facă pasul la FCSB.

Nicolae Păun, gata să meargă la FCSB: "Dumiter mă așteaptă acolo"

În plus, Păun dezvăluie că a avut deja o discuție cu Andrei Dumiter, un alt jucător care a făcut recent pasul de la Sepsi la FCSB.

"Cred că am fi meritat cele trei puncte. Am avut un joc bun și ocaziile mai clare. Se știe că acasă avem o forță mai mare decât în deplasare, avem spectatori în spate și reușim să facem jocuri mai bune. Pot să zic că am avut puțin mai multe emoții, dar nu m-am gândit la asta. Am avut emoții pentru că jucam cu un adversar mai tare și... da (n.r - pentru că este vorba de echipa care îl dorește).

Sună bine, dar nu vreau să mă gândesc asta. Vreau să merg în vacanță și să mă relaxez cât se poate. Mi-aș dori să fac pasul la o echipă mai mare. Vom vedea ce se întâmplă în perioada asta.

Este o concurentță mare la FCSB, dar, dacă nu încerc, n-am de unde să știu dacă m-aș integra sau nu. Dumiter se aștepta să prindă mai multe minute, dar a jucat, a marcat. Mi-a zis că este bine, îi place acolo și mă așteaptă acolo, dacă este cazul", a spus Nicolae Păun, după meci.

În acest sezon, Nicolae Păun a bifat 18 meciuri pentru Sepsi OSK în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în Liga 1, contra Academicii Clinceni, 2-0.

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că strategia clubului pe care îl patronează este de a investi în jucătorii români tineri, ca ultierior aceștia să fie vânduți la echipele din străinătate pe milioane de euro. Pe aceste criterii, omul de afaceri a pus ochii pe Nicolae Păun (22 ani), închizătorul lui Sepsi OSK.

Însă, jucătorul covăsnenilor a fost la un pas să renunțe la fotbal în vara lui 2021, din cauza salariului mic pe care îl încasa de la Sepsi OSK, mărturisirea fiind făcută chiar de Leo Grozavu.

„Auzisem de interesul celor de la FCSB pentru el. Nicolae este un băiat modest, cu foarte mult bun simț în afara terenului. Depinde numai de el să reușească de acum înainte. Eu i-am oferit o șansă, când activam la Sepsi.

El voia chiar să se lase de fotbal. Nu se putea întreține, nu-i ajungeau banii. Știți câți bani câștiga? Avea un salariu în jur de 2.000 de lei. De aceea voia să se lase și să caute altceva.

Era pe la echipa a doua, apoi împrumutat la Târgu Secuiesc, la fel ca și Ștefănescu. Într-o zi, l-am chemat la prima echipă și nu a mai plecat. Este un fotbalist atipic. E foarte talentat. Este fundaș central și mijlocaș în fața apărării.

În primăvara anului trecut, trebuia să debuteze, dar a apărut nenorocirea aia cu COVID-ul care ne-a măcinat. Dacă nu i se propunea nimic, în vară se lăsa de fotbal. Acum are și el un salariu decent”, a declarat Leo Grozavu pentru digisport.ro.