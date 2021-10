"Mi-a spus să am încredere în mine". Ce sfaturi a primit Baiaram de la Laurențiu Reghecampf pentru derby-ul din Craiova

Dan Nistor și Ștefan Baiaram au fost marcatorii celor două goluri pentru formația antrenată de Laurențiu Reghecampf.

Cu această victorie, Universitatea Craiova a urcat pe locul cinci în clasamentul Ligii 1, cu 19 puncte. Lider este CFR Cluj, cu 30 de puncte. De cealaltă parte, FCU Craiova are doar nouă puncte după 11 etape și ocupă locul 13 în clasament.

"Mă bucur foarte mult că am adus cele trei puncte. Sunt foarte fericit că am înscris într-un astfel de meci. A fost o încărcătură mare, cu o echipă bine pregătită pe partea defensivă. Laurențiu Reghecampf mi-a spus să am încredere în mine, îmi oferă cele mai bune sfaturi. Așa am simțit, să mă bucur alături de suporteri.", a declarat Ștefan Baiaram la finalul partidei, pentru DigiSport.