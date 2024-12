La finalul meciului, Costel Gâlcă, antrenorul Univerisității Craiova a susținut că fotbaliștii săi vor trebui să arate mai multă personalitate pe teren dacă doresc să lege victoriile.



În plus, tehnicianul de 52 de ani i-a remarcat pe fotbaliștii Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram, "responsabilii" pentru golul doi al Universității Craiova, care a stabilit și rezultatul final, 2-1.

Gâlcă, mesaj pentru fotbaliștii Universității Craiova



"Golul lor a fost după o diagonală, nu anunţă nimic. Cu toate că înainte de asta am avut ocazii. Parcă ne-a fost teamă să ţinem de minge, au venit pase greşite. Am avut atitudine foarte bună, după am intrat mai bine, am şi marcat.



Urmează şi meciul din Cupă care pentru noi e important, trebuie mai multă personalitate în teren. E important şi meciul de la Buzău.



Bancu îl ştim, pune în dificultate adversarul, iar Baiaram atacă careul, are calităţi bune. E important să câştigăm şi cât mai multi jucători să fie la un nivel foarte bun", a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.



Universitatea are doar două victorii în ultimele sale cinci meciuri de pe teren propriu (două egaluri şi un eşec). De partea cealaltă, Sepsi OSK a încheiat o serie de opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii şi trei egaluri.



Echipa din Bănie a câştigat şi în tur, cu acelaşi scor, 2-1.