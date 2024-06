Mesaje dure pentru Marius Ștefănescu și avertisment după transferul la FCSB: "Vei plânge!"

După o lungă perioadă în care transmitea ferm că Marius Ștefănescu nu va semna cu FCSB, indiferent de suma de transfer, Laszlo Dioszegi l-a cedat pe jucătorul său la campioana României. Finanțatorul lui Sepsi a explicat că Ștefănescu a forțat această mutare: "Mi-a zis că, dacă nu îl lăsăm să plece, mai bine renunță la fotbal", a spus Dioszegi.

Fanii lui Sepsi, mesaje dure după transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB

Pentru transferul lui Ștefănescu, Gigi Becali a anunțat că a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro.

Deși au existat și numeroși suporteri ai lui Sepsi care i-au mulțumit lui Ștefănescu și i-au urat succes la noua echipă, nu puțini au fost susținătorii grupării covăsnene care au avut mesaje dure.

Unii suporteri ai lui Sepsi se așteaptă ca Marius Ștefănescu să nu reușească să se impună la FCSB, iar în scurt timp să revină la formația patronată de Laszlo Dioszegi.

Câteva dintre comentariile fanilor lui Sepsi pe rețelele socialele după transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB

Sper că nu va amorți pe banca de rezerve

După un an se va întoarce aici

Pleci degeaba acolo, la fel ca Dumiter. Vei plânge după Sepsi.

Îmi pare rău, Ștefi, dar ai procedat greșit.

O să ai de furcă cu Gigi, nu o să ai un patron ca domnul Dioszegi. Poate o să tocești banca de rezerve. Să ai noroc să joci și să nu ajungi la vorba mea.

Să iei și o pernă pentru banca de rezerve. Vei avea nevoie de ea.

Dacă nu va juca bine în unul sau două meciuri, Gigi îl va pune pe lista de transferuri.

Nu a arătat caracter, s-a prefăcut că e accidentat și a fost suspendat intenționat înaintea meciurilor cu FCSB. După 6 luni, Becali va plăti pentru a-l trimite înapoi la Sepsi.

O să se întoarcă la Sepsi cu siguranță

Nu a fost un model de corectitudine, mai ales cu plecarea...

Sper să ai soarta lui Miculescu și să te saturi de stat pe bancă!

Vei fi rezervă și vei plânge, însă va fi prea târziu.

Se va întoarce la fel ca toți ceilalți.

Laszlo Dioszegi: ”Ștefănescu mi-a zis că, dacă nu îl lăsăm să plece, mai bine renunță la fotbal, decât să mai joace la noi!”

Laszlo Dioszegi declara nu demult că nu îl va ceda pe Marius Ștefănescu la FCSB nici pentru zece milioane de euro. Cuvintele patronului de la Sepsi veneau atunci după o controversă lansată de către conducerea Rapidului în legătură cu faptul că Ștefănescu ar fi luat un cartonaș galben pentru a fi suspendat la meciul cu FCSB..

Totuși, Dioszegi s-a răzgândit zilele trecute și a decis să îl lase pe Ștefănescu să plece. Totul s-a petrecut însă ca urmare a presiunii puse de fotbalist, care l-a amenințat că, dacă nu este lăsat să meargă la FCSB, preferă să își încheie cariera decât să continue la Sepsi.

”Vă dați seama ce nopți și ce zile am avut în ultimul timp. De un an de zile știam că jucătorul Ștefănescu vrea să plece de la noi. Nu știam unde vrea să meargă, dar mi-a zis că vrea să plece la o echipă mai mare decât suntem noi. Eu am așteptat oferte de la multe echipe. Din păcate, nu a venit nimic concret.

Am stat cu colegii mei și am discutat. Credeți-mă, am pus în balanță care sunt plusurile și care sunt minusurile. Chiar regret, trebuie să recunosc că am greșit, pentru că nu am crezut tot ceea ce s-a vehiculat în presă despre cartonașele galbene și așa mai departe. Nu am zis că acum cred, dar eu trebuia să apăr jucătorul și clubul.

Noi avem o zicală: Primul este clubul, a doua este echipa de fotbal, iar pe locul trei sunt jucătorii. Pot să spun un singur lucru, poate m-am înșelat eu, poate nu trebuia să îi iau apărarea jucătorului, poate trebuia să fiu mai reticent, nu trebuia să dau o declarație de genul ăsta. Acum un lucru e sigur, acum știu că dacă jucătorul vrea să plece, poate să plece prin orice mijloace, degeaba avem noi contract.

Am stat foarte mult și m-am gândit. A venit inclusiv Bernd Storck și ne-a implorat să îl lăsăm să plece, că el nu vrea să mai fie aici, că nu e aici cu capul, cu inima. Toți colegii mei au zis ’Domnul Dioszegi, știu că v-ați dat cuvântul, iar pentru dumneavoastră cuvântul valorează mult mai mult, dar aici trebuie să fim atenți la o problemă.

Jucătorul Ștefănescu este un tânăr care a jucat la naționala României, e vorba despre viața lui, nu sunteți un Dumnezeu ca să spuneți că îl opriți pe Ștefănescu să plece la FCSB’. Ștefănescu mi-a zis foarte clar că dacă nu îl lăsăm să plece, mai bine renunță la fotbal, dar nu mai joacă la noi. Nu știu de ce s-a supărat așa de tare. Vă dați ce simt eu acum”, a spus Laszlo Dioszegi la Digi Sport.