În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la 28 de puncte și s-a apropiat la un singur punct de zona play-off-ului, profitând astfel de pașii greșiți făcuți de Petrolul Ploiești și Sepsi, care s-au încurcat în această etapă.



În ultima etapă din 2024, giuleștenii vor juca pe Arena Națională în compania rivalei Dinamo, iar cu o victorie pot încheia anul în ”top 6”.



Marius Șumudică: ”Sunt convins”



Marius Șumudică (53 de ani) crede că Dinamo își va menaja titularii pentru meciul din Cupa României, cu Petrolul Ploiești, competiție în care nu mai are șanse pentru calificarea în fazele eliminatorii. De partea cealaltă, Rapid este deja calificată înainte de meciul cu CFR, ultimul din grupă.



„Vom vedea ce se va întâmpla cu CFR-ul, nu știu ce să vă spun în momentul de față. Dinamo, sunt convins, nu mai are nicio șansă la Cupă și vor avea un ciclu săptămânal de șapte zile, vor odihni majoritatea jucătorilor, dorind să câștige acest derby cu noi. Voi vedea cu ce echipă voi începe cu CFR-ul, noi matematic suntem calificați, deci cred că am realizat ceea ce, în momentul de față, am promis eu.



Un 75%. Eu când am venit aici am promis că mă voi califica în Cupă și că voi duce această echipă în play-off. Sunt la un pas, mai am de muncit, dar sper că într-un final să ne bucurăm împreună cu fanii și să fim în play-off”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.



Rapid va începe anul 2025 pe teren propriu cu Poli Iași, după care vor urma două teste dificile, ”acasă” cu Universitatea Craiova și în deplasare cu Universitatea Cluj.