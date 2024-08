După ce giuleștenii au început sezonul cu cinci rezultate de egalitate și o înfrângere după primele șase etape, Dan Șucu și Victor Angelescu au decis să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice. Astfel, Neil Lennon a fost înlocuit cu Marius Șumudică.

”Șumi-gol”, contestat de o parte a suporterilor la meciul cu Dinamo, a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire automată în cazul în care echipa va reuși să prindă play-off-ul. Acesta este și obiectivul fixat de conducere pentru noul antrenor de la Rapid.

Marius Șumudică, mesaj către suporteri: ”Vă iubesc!”

Imediat după anunțul oficial al numirii la Rapid, Marius Șumudică a acordat un amplu interviu pentru Rapid TV. A vorbit despre planurile sale la revenirea în Giulești, a depănat amintiri, iar la final a transmis un mesaj către suporteri.

„Cuvintele sunt de prisos, mă cunoașteți, știți cine sunt. M-am întors acasă. Am plecat dintre voi, m-am întors între voi. Unii dintre voi nu erați născuți când eu jucam, dar probabil părinții pot să vă spună cine a fost Șumudică și ceea ce a făcut Șumudică pentru Rapid.

Îmi doresc din suflet să reușim împreună, Șumudică fără suporteri este zero, Rapidul fără suporteri este zero și numai împreună vom putea reuși. Un singur lucru vă spun. Mi-am îndeplinit visul, am revenit acasă. Cred că Șumudică avea nevoie de Rapid și vreau să demonstrez că și Rapid avea nevoie de Șumudică. Vă iubesc!”, a spus Marius Șumudică, pentru Rapid TV.

Șumudică a mai fost principal la Rapid în era George Copos, iunie 2010 - aprilie 2011. Atunci, "Șumi" înregistra 14 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri.

Ce program are Marius Șumudică la Rapid

Rapid va juca vineri la Iași, împotriva celor de la Politehnica, echipă care vine cu un moral bun după patru puncte obținute în ultimele două etape: 2-2 cu Dinamo și 1-0 cu FCSB.

După deplasarea de la Iași, Rapid va avea parte de un alt test dificil, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga României. Primul meci al lui Șumudică în Giulești va fi abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, pe 14 septembrie, cu Universitatea Cluj.