Cine a afișat bannerele în care Marius Șumudică a fost atacat în timpul derby-ului Rapid - Dinamo: ”Face mai mult rău decât bine!”

O facțiune a galeriei lui Rapid a afișat în timpul meciului cu Dinamo două bannere în care îl atacau pe Marius Șumudică, un nume important din istoria Giuleștiului, despre care s-a spus în repetate rânduri că va prelua echipa.

Facțiunea Original 1923 a vorbit despre bannerele anti-Șumudică

Ultrașii au afișat niște bannere care conțineau niște declarații mai vechi de-ale lui Marius Șumudică: ”Eu nu pot antrena Rapid în liga a doua. Am o carieră în spate!” și ”Rapidistul Șumudică a murit!”.

Fanii lui Rapid, mai exact facțiunea Original 1923, a explicat motivul pentru care au afișat bannerele anti-Șumudică. Fanii au transmis că nu toți suporterii lui Rapid au fost de acord cu atacul la adresa antrenorului, însă au ținut să sublinieze că, în opinia lor, prin declarațiile sale, Șumudică îi face Rapidului un deserviciu.

”Nu vă impacientați, și noi tot cu Rapid ținem!

În această seară, nu am făcut decât să aducem aminte tuturor despre niște declarații făcute de un idol al Giuleștiului pentru că “Fotbalistul Șumudică” este o legendă și nimeni nu îi poate lua asta. Noi suntem de părere că, în momentul de față, prin acțiunile lui, el face mai mult rău decât bine echipei.

Știm că nu toată lumea a fost solidară cu această acțiune, dar mai știm că avem dreptul la liberă exprimare, un drept inviolabil.

Nu condiționăm pe nimeni să gândească ca noi, dar nici nu vrem să fim condiționați să gândim ca alții.

Într-un final iubim aceeași echipă”, a fost mesajul distribuit de facțiunea Original 1923 într-o postare pe rețelele sociale.

Marius Șumudică le-a răspuns fanilor giuleșteni

”Eu indiferent dacă le place sau nu tot rapidist rămân. Nu mă interesează și nu vânez nimic prin această declarație. Indiferent că astăzi îmi strigă numele și că mâine se strigă demisia, că apar fel de fel de mesaje. Am fost surprins, nu întristat. Jur! Am fost surprins că nu înțeleg. Acum o săptămână tot stadionul îmi scandează numele. Am fost la meci și peste o săptămână apar aceste mesaje. Vouă nu vi se pare destul de dubios?

Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar o să le fac o promisiune. Este un singur grup care a afișat acest banner. Nu toți suporterii Rapidului. Eu sunt ferm convins că sunt suporteri care mă plac și știu ce înseamnă Rapidul. Eu iubesc și suporterii, și clubul Rapid. Cu asta închei orice fel de discuție. Le promit că dacă la meciul cu U Cluj eu nu am angajament o să merg în peluză și o să stau exact în mijlocul lor”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.