Antrenorul s-a arătat dezamăgit că fanii lui Rapid tind să îi critice mult mai aspru pe tehnicienii rapidiști față de cei care nu au ”sânge rapidist”.

Marius Șumudică: ”Dacă vor să îmi strige demisia, să mi-o strige din minutul 1 până în minutul 90!”

De altfel, Șumudică a acuzat faptul că susținerea din tribune la meciurile din Giulești nu a mai fost la fel de puternică precum în anii precedenți, lucru resimțit și pe banca tehnică.

Antrenorul giuleștenilor le-a transmis fanilor că nu este deranjat dacă i se va cere demisia, însă are pretenția ca aceștia să susțină echipa din tribune timp de 90 de minute.

”Atât timp cât este un antrenor rapidist get-beget la Rapid, presiunea e de trei ori față de alt antrenor. Antrenorii de dinaintea mea nu au avut presiunea pe care au avut-o Pancu, Iosif, Șumudică sau cei care avem sânge vișiniu. Asta e, noi suntem rapidiști. Am vorbit și cu Pancu mai devreme și îmi spunea același lucru: ’Ce mi-au făcut și mie suporerii...’.

În momentul în care au fost alți antrenori aici, nu vreau să le rostesc numele din respect pentru ei, se termina meciul în uralele publicului, cântau până la sfârșit, iar, la final, dacă exista o apostrofare, era după 90 de minute. Acum, cu Șumudică, în minutul 20, dacă am dat o pasă înapoi, deja îi aud prin spatele meu mârâind sau prin vizavi sau prin peluză.

Nu mai contează. Eu nu stau să mă plâng de lucrurile astea, dar vreau să fac un apel pentru suporterii rapidiști. Eu n-am nevoie de așa ceva, n-am nevoie să îmi scandeze numele, am nevoie doar să fie aproape de echipă aceste 9 etape, să susțină echipa din minutul 1 până în minutul 90, după care pot să facă ce vor ei dacă sunt nemulțumiți.

Ei trebuie să înțeleagă că această echipă are nevoie de susținere. Rapidul este zero fără suporteri. În Giulești, au fost ani la rând, când publicul a câștigat meciurile. Anul acesta, din păcate, de când am venit eu, nu am simțit lucrul ăsta, nu am simțit și mi-aș dori să simt, pentru că pe bancă e unul de-ai lor. Nu știu ce s-a schimbat și nici nu vreau să mă gândesc, dar nu îi înțeleg. Dacă vor să îmi strige demisia, să mi-o strige din minutul 1 până în minutul 90, dar să fie alături de jucători”, a spus Marius Șumudică pentru PRO TV și Sport.ro.