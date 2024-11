Alin Fica a deschis scorul pentru gazde, în minutul 81, în timp ce Burmaz a restabilit egalitatea nouă minute mai târziu, stabilind și rezultatul final.



La finalul meciului, Marius Șumudică a ținut să-și felicite fotbaliștii pentru evoluția din partea secundă. Tehnicianul s-a felicitat și pe el pentru inspirația de a-l trimite pe teren pe Burmaz.



"Am avut ocaziile clare, am avut bară. Ocaziile ne-au aparținut. Mă bucur pentru rezultat, dar el n-are nicio valoare dacă nu-l legăm cu o victorie în meciul cu Petrolul.



Am fost inspirat că l-am trimis pe Burmaz și că am scos un fundaș central și am schimat sistemul. Îi felicit pe cei care au venit de pe bancă.



Îi felicit pe suporterii care au venit să ne susțină. Rapidul este o echipă iubită și mă bucur că am egalat pe final și le-am făcut mai ușor drumul spre casă, pentru că jumătate dintre ei cred că erau de la București", a spus Marius Șumudică la finalul meciului.



CFR și Rapid bat pasul pe loc în clasament

Pentru Rapid acesta a fost primul pas greșit după două meciuri consecutive cu victorie în Superliga, însă giuleștenii sunt neînvinși de cinci etape în campionat (trei victorii, două egaluri).



De partea cealaltă, CFR Cluj continuă seria de una caldă și alta rece, ardeleni alternând victoriile cu rezultate de egalitate (trei egaluri și două victorii în ultimele cinci meciuri.



În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul șapte în clasament, cu 24 de puncte, în timp ce CFR Cluj a rămas pe doi, cu 28 de puncte, două mai puține decât liderul Universitatea Cluj.