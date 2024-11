Rapid a ajuns la cinci meciuri succesive în campionat, fără eșec. Au fost trei victorii și două remize în această perioadă și, ca să vedem când a piedut echipa ultima dată, trebuie să ne întoarcem până pe 6 octombrie. Atunci, Rapid a fost învinsă în deplasarea de la Botoșani, scor 0-2. Comparativ cu acel meci, echipa pregătită de Marius Șumudică a progresat mult.

Sâmbătă, în Gruia, Rapid a smuls un punct datorită inspirației tehnicianului. Pentru că Burmaz a egalat, la foarte scurt timp după intrarea sa pe teren. Încântat, atacantul sârb de 23 de ani a explicat, la interviul de după meci, ce s-a schimbat la Rapid de nu mai pierde de o lună și jumătate.

„Un meci foarte dificil. În fața unui adversar foarte bun. Au fost momente în care am fost mai buni, dar cred că 1-1 e rezultatul corect pentru ambele echipe. Și noi, și ei am jucat agresiv, spațiile au fost limitate. De aceea, de multe ori, am folosit mingi lungi, pe poartă. Am început să jucăm mai bine, comparativ cu prima parte a sezonului. Lucrurile au început să se lege, mai ales din punct de vedere defensiv“, a spus Burmaz.