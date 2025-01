Atacantul din Gabon s-a arătat deranjat de anumite întârzieri cu plata bonusului de instalare.

Marius Șumudică: ”Boupendza va reveni în București în această seară!”

Marius Șumudică a vorbit pe larg despre situația creată de Aaron Boupendza, fotbalistul care a refuzat să revină în România alături de lotul Rapidului.

Șumudică a criticat dur comportamentul jucătorului și a subliniat că jucătorul nu are nicio scuză pentru faptul că a refuzat să revină în România alături de Rapid.

”Nu este problema mea, eu sunt antrenor, e problema conducerii, dar eu nu o să accept niciodată, indiferent că era Săpunaru sau oricare alt jucător, unul tânăr. Nu există să ai un astfel de comportament, să nu te prezinți la avion și să faci deplasarea înapoi cu echipa. Eu nu accept așa ceva. Atât timp cât Șumudică va fi antrenor la Rapid, nu va acccepta astfel de abateri.

Știam că e nemulțumit de anumite probleme, dar astea nu au nicio legătură cu modul lui de a se comporta. În primul rând că faci parte dintr-un grup, în al doilea rând că ești condus de un antrenor care te-a dorit și știe ce potențial ai. Nu se permite așa ceva, nu îmi permit să îmi pierd grupul pentru atitudinea unui jucător, niciodată nu voi face asta indiferent de nume și de echipa unde voi fi. Ca antrenor am mai închis ochii, am avut vestiare grele, dar asta întrece orice măsură.

Asta se întâmplă la jucători, să fie nemulțumiți, poți să treci cu vederea și să îi mai dai o șansă, dar în momentul în care refuzi să faci deplasarea din diferite motive... Pe cuvântul meu de onoare, nici nu știu ce contract are Boupendza. Știu că a venit fără niciun ban și am încercat să îl conving să vină aici. Latura financiară nu are nicio legătură cu latura comportamentală, sunt total diferite. Indiferent cât ai câștiga, trebuie să ai o conduită aparte și să te prezinți cum trebuie într-o echipă profesionistă. El nu a făcut acest lucru și în astfel de situații, indiferent că eu l-am adus, că îmi place ca jucător, aceste probleme comportamentale îl trag foarte mult în jos și eu nu pot să accept, chiar dacă cei din conducere nu ar fi luat o astfel de decizie, eu eram cel care nu l-aș fi inclus în lotul pentru jocul cu Iași.

Nu știu absolut nimic. Din ce am fost informat, am înțeles că va reveni în București în această seară. Nu este problema mea, avem conducere, avem președinte, patroni. Indiferent cât m-aș fi bazat pe el, nu pot să închid ochii, pentru că se poate întâmpla ca un alt jucător să facă ceva similar. O astfel de abatere este extrem de gravă.

În momentul în care nu răspunzi la telefon, în momentul în care nu faci deplasarea cu echipa, în momentul în care știi că în trei zile ai joc, nu se acceptă așa ceva. Mai departe, nu știu ce va face conducerea și nu este problema mea. Sunt regulamente de ordine interioară. Este o problemă administrativă, eu am spus ce aveam de spus din punct de vedere al antrenorului Șumudică”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport.