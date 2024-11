Alex Pașcanu a deschis scorul în minutul 48, iar Aaron Boupendza a dublat avantajul giuleștenilor în minutul 72.

Marius Șumudică: ”Asta i-am spus lui Pașcanu!”

După meci, marcatorul primului gol a dezvăluit că, după ce a reușit să marcheze, Marius Șumudică l-a chemat la el și i-a dat mai multe indicații tactice, moment în care i-a dat și două palme ”să se trezească”.

La conferința de presă, Șumudică a vorbit despre acel moment și a dezvăluit ce indicații i-a oferit fundașului lui Rapid.

”Le-am spus că începuturile de joc sunt foarte importante și aici nu mă refer doar la cele două reprize, începutul de joc înseamnă și momentul după ce marchezi un gol. De aia l-am chemat și pe Pașcanu să vină la mine după ce a marcat, să îi spun să organizeze apărarea, sunt momente extraordinare și uitați-vă, se întâmplă foarte des să iei gol imediat după ce marchezi. Astea sunt începuturile de joc, asta i-am spus lui Pașcanu când l-am chemat la mine”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Ce a spus Alex Pașcanu despre acel moment

”Suntem fericiți că am câștigat, asta e cel mai important, nu contează cine dă gol, cine nu. Contează că am mai făcut un meci fără să primim gol și am luat trei puncte. cred că am făcut câteva faze antrenate înainte și nu ne-a ieșit, după aia am zis să mai schimbăm. La pauză, am zis să batem pe invers, în prima repriză a ieșit bine portarul lor, și a mers.

Nu mai știu exact ce mi-a zis, dar știu că mi-a dat două palme, m-a durut un pic. Mi-a dat niște indicații tactice.

Nu e niciun secret, e munca depusă zi de zi la antrenamente. Suntem fericiți că încep să vină rezultatele. E important să continuăm tot așa. E o luptă grea, oricine poate bate pe oricine, e important să legăm cât mai multe victorii.

Merg cu foarte mult entuziasm la echipa națională, abia aștept să îmi văd colegii. Azi am aflat și sunt bucuros că merg”, a spus Alex Pașcanu după meci.