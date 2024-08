Marius Șumudică a anunțat două transferuri la Rapid! + Ce se întâmplă cu Jayson Papeau

Marius Șumudică a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului, unde a vorbit și despre schimbările pe care le pregătește la Rapid.

Marius Șumudică așteaptă doi jucători la Rapid

Marius Șumudică a vorbit despre transferurile pregătite de Rapid în perioada imediat următoare. Tehnicianul a mărturisit că va fi foarte greu să îi găsească un înlocuitor lui Albion Rrahmani, fotbalistul care, în această vară, a ajuns la Sparta Praga, însă a transmis că sunt pregătite două transferuri importante, care vor aduce un plus de valoare lotului giuleștenilor.

”În momentul de față, toată lumea își dorește să vină un jucător aproape de valoarea lui Rrahmani. Odată la 20-30 de ani se va mai găsi un jucător precum Rrahmani în campionatul României, să ai plus valoare în teren și să ai o rețetă de succes din punct de vedere financiar, va fi destul de greu. Cred că de 10 ori au luat banii pe el într-un timp foarte scurt.

Eu am mai dat un exemplu, fac o comparație cu ceea ce s-a întâmplat la FCSB. Aduceți-vă aminte cât i-a trebuit lui Coman să fie vândut pe o sumă aproximativ egală cu cea a lui Rrahmani, în condițiile în care FCSB a pierdut o sumă mult mai mare. Pentru club a fost o rețetă de succes acest transfer.

Referitor la jucătorul care va veni, suntem mai mulți care decid, iar ultima decizie o am eu, Marius Șumudică. Dacă vedeți transferurile pe care le-am făcut eu în cariera mea, indiferent că am luat români cu mine și i-am resuscitat sau au fost străini, eu nu prea am dat greș, atunci suflăm și în iaurt. În momentul de față e o problemă de bucătărie internă.

Cu siguranță vor mai veni jucători. Sper să îi am în cantonament săptămâna viitoare. Domnul Șucu este dispus să facă orice efort, suntem în contact permanent, discutăm și încercăm să căutăm soluții și să aducem jucătorii care se pretează pe stilul Giuleștiului. E foarte greu să aduci români, mi-aș dori să aduc români, dar e foarte greu să te apropii de ei.

Eu, în general, încerc să nu rup grupul în două și încerc să aduc și români. Săptămâna viitoare sper să avem doi jucători noi în cadrul lotului, care să dea valoarea la ceea ce avem acum. Muncim zi și noapte, dormim foarte puțin, analizăm, telefoane, contacte, vizionăm. Trebuie să vezi meciuri întregi, iar la minge, primul criteriu este ceea ce a făcut în ultimii doi ani, trebuie să fi jucat, să aibă ritm de joc și să se încadreze în bugetul pe care conducerea îl pune la bătaie și care pentru mine este surprinzător.

Când am o discuție cu domnul Șucu este surprinzător, a zis ’Nu te interesează partea materială, asta este treaba mea, spune-mi ce vrei.’. Nu înțelegeți greșit, că stau să dau milioane pe jucători, nu voi face lucrul ăsta, nu stau să bag mâna în buget și să distrug bugetul. Sunt foarte încântat de băieții mei. Benzile mele sunt Rareș și Petrila, toată lumea mă întreabă de benzi, de ce să aduc benzi? Eu vreau să dau credit jucătorilor. Repet, vor veni doi jucători și cred că foarte ușor vor intra în primul 11”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică a spus ce se întâmplă cu Jayson Papeau

De altfel, Șumudică a fost întrebat despre o eventuală plecare a lui Jayson Papeau. Șumudică a exclus din start această variantă, însă a recunoscut că va trebui să renunțe la doi jucători din lotul echipei pentru a le face loc celor care vor veni.

”Nu se pune problema, Papeau face din lot, am mai citit că nu merge la Craiova, nici nu se pune problema. Papeau este parte din familia Rapidului, mai are doi ani de contract. Dacă el își dorește să plece, va intra în discuții cu conducerea și se va găsi o soluție. E clar că trebuie să renunțăm la doi jucători, dar nu am luat decizia încă. Mă gândesc mai mult la meciul de la Craiova. Trebuie să îmi cunosc din ce în ce mai bine jucătorii”, a adăugat tehnicianul.