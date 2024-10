Trabzonspor l-a adus pe Denis Drăguș la club în perioada de mercato din vară. Turcii l-au achiziționat pe fotbalist de la Standard Liege în schimbul sumei de 1.7 milioane de euro.



Marele minus al lui Denis Drăguș: ”Așa ar fi unul dintre cei mai buni jucător”



Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro moderată de Andru Nenciu, antrenorul cu portarii Florin Tene a vorbit sincer despre Denis Drăguș, căruia i-a scos în evidență calitățile.



Totuși, Tene a precizat că Drăguș are momente în care ține prea mult de minge, iar dacă va scăpa de acest lucru, va ajunge unul dintre cei mai buni atacanți.



”Eu l-am prins la Gaziantep șapte-opt luni. Un băiat de bun simț. Bine crescut. O viteză extraordinară. Forță în picioare. Ritm de joc foarte bun. Calități extraordinare.



O singură chestie are și el. Are momentul când ține mingea în plus. Dacă ar scăpa de chestia asta ar fi unul dintre cei mai buni jucători”, a spus Florin Tene.



FC Viitorul, Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep și Trabzonspor sunt cluburile legitimate de-a lungul carierei fotbalistice a lui Denis Drăguș.