Cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, portarului de 1,90 m îi expiră înțelegerea contractuală cu campioana României la finalul anului 2024 și va fi pus pe liber.

”Marea greșeală” făcută de Andrei Vlad la FCSB: ”De atunci nu îl mai iubesc”

Întrebat dacă l-a vrut la FC Botoșani, pe Andrei Vlad, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a negat și a ținut să puncteze faptul că greșelile de când era titular în poarta FCSB-ului l-au costat enorm pe Andrei Vlad.

”Nu. Nu am vrut. Avem portari. Nu văd nevoia. Caut un vârf de atac. Nu mi se pare că ar fi un portar foarte bun. Are niște greșeli colosale. Noi acum 3-4 ani, pe vremea când eram în playoff, am câștigat cu FCSB doar pentru că Andrei Vlad și-a băgat singur mingea în poartă.

De atunci nu îl mai iubesc. Sunt mulți care l-au notat prost. El a rămas corigent în multe meciuri. El a luat 4 când avea nevoie de o notă de trecere. Asta este marea lui greșeală care îl urmărește”, a spus Iftime, potrivit Fanatik.

Andrei Vlad are 121 de meciuri la FCSB: a încasat 118 goluri și a încheiat 49 de partide fără gol primit. Goalkeeperul a primit 11 cartonașe galbene și a înregistrat 10.700 de minute petrecute în echipamentul campioanei.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Daniel Bîrligea (CFR Cluj / 2.5 milioane de euro), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), William Baeten (FCU Craiova / 300.000 de euro), Mihai Popescu (FCV Farul / 250.000 de euro), Florin Tănase (Al Okhdood / gratis), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Florinel Coman (Al Gharafa / 5.25 milioane de euro), Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis), Cătălin Gogor (Șelimbăr / gratis), Eduard Rădăslăvescu (Farul / gratis), Dan Spătaru (Chiajna / gratis), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Maxim (Voluntari / împrumutat)