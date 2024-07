Roș-albaștrii au învins-o în ambele manșe pe campioana din San Marino, Virtus. La general, FCSB s-a impus cu 11-1 și a obținut accederea în turul 2 preliminar UEFA Champions League, unde va da peste Maccabi Tel Aviv.

”Ajungeți în grupele UCL?” Malcom Edjouma a răspuns fără ezitare

Malcom Edjouma a realizat ”dubla” cu Virtus și și-a exprimat bucuria la flash-interviu pentru cele două reușite. Mai mult, fotbalistul e încrezător în FCSB-ului și susține că roș-albaștrii pot ajunge în grupele UEFA Champions League.

”Sunt foarte fericit să joc în aceste meciuri. E important să avem încredere în noi. I-am atins în punctul sensibil. Așa am câștigat. Avem lotul format. Au câștigat campionatul sezonul trecut. Putem avansa.

Meci după meci putem să avem și mai multă încredere în noi. (n.r. cum a fost meciul cu ”U”?) Am făcut o greșeală, asta e. Dar acum știu că nu trebuie să mai fac așa ceva. Nu mi-am luat revanșa! Am jucat doar pentru echipă. Am înscris, situațiile astea sunt la tot pasul.

(n.r. e posibil să ajungeți în grupele UCL?) Totul e posibil. Cred că trebuie să avem aceeași atitudine pentru restul meciurilor. (n.r. despre Maccabi ce știi?) Că e o echipă bună, puternică. Trebuie să fim pregătiți. O să vedem mai mult după weekend”, a spus Edjouma.

În turul doi preliminar UEFA Champions League, FCSB va întâlni Maccabi Tel Aviv. Israelienii au câștigat recent supercupa și vor fi motivați la meciul cu gruparea roș-albastră.

FCSB - Maccabi Tel Aviv, prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, se joacă în Ghencea, pe 23/24 iulie, în direct pe PRO TV și VOYO. Returul este programat pe 31 iulie, pe teren neutru, în Ungaria.

Maccabi Tel Aviv nu se va putea baza pe patru jucători la dubla cu FCSB: Roy Revivo, Osher Davida, Dor Turgeman și Ido Sharar, care sunt convocați la naționala Israelului pentru Jocurile Olimpice de la Paris.