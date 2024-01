Luis Phelipe, extremă, mijlocaș ofensiv sau chiar 9 fals, a fost cumpărat de la Poli Iași pentru 200.000 de euro. Brazilianul a semnat un contract valabil până în 2028 și va purta tricoul cu numărul 19.

Luis Phelipe și Baba Alhassan, prezentați la FCSB

Baba Alhassan, mijlocaș central, a fost achiziționat de la FC Hermannstadt pentru 600.000 de euro. Ghanezul, care va purta numărul 42, are contract cu FCSB până în 2028.

Luni, după reunirea echipei, Phelipe și Alhassan au participat la o conferință de presă în care au vorbit pentru prima dată în calitate de jucători ai lui FCSB. Ambii visează să se impună în echipă, să câștige titlul și s-au arătat surprinși de interesul vicecampioanei pentru serviciile lor.

Mesajul lui Elias Charalambous pentru Alhassan și Phelipe: "Sunt fericit să îi am pe acești băieți lângă mine. Vreau să le urez bun venit lui Alhassan și Luis Phelipe. Sunt jucători pe care îi știm de aici, din România. Sunt sigur că sunt și ei nerăbdători să se alăture familiei noatre. Eu le urez mult succes și sunt sigur că ne vor ajuta să ne atingem obiectivul - câștigarea titlului. Să fiți sănătoși și totul va fi bine"

Ce a spus Baba Alhassan la prima conferință de la FCSB

...despre transferul la FCSB: "Sunt foarte fericit și foarte onorat să fiu aici. E o plăcere să fiu la acest club. Voi da totul pentru această echipă și pentru câștigarea titlului. Știu că FCSB e un mare club în România"

...despre interesul celor de la FCSB: "Când am auzit de ei că mă vor, am fost fericit, am acceptat. Toată lumea vrea să fie aici. Am auzit multe despre acest club, la Hermannstadt am avut colegi care au jucat aici, iar tot ce mi-au spus a fost pozitiv. Da, a fost o mare surpriză că m-a vrut FCSB"

...cel mai bun jucător de la FCSB?: "Nu pot menționa unul singur. Sunt mulți jucători de calitate aici. Din punctul meu de vedere, toți au calitate"

...lupta la titlu: "Nu va fi ușor. Sunt multe echipe care vor să câștige titlul și se întăresc. Nu va fi simplu și va fi nevoie să facem mai mult decât am făcut până acum. Cred că Rapid, Craiova și CFR sunt echipele care se bat la titlu cu noi".

...presiunea pusă de Gigi Becali: "Presiune e peste tot. La unele cluburi este și mai mare. De aceea e un club mare. Depinde de mine să nu ascult prea mult ce apare în presă și să mă concentrez la ce îmi spune antrenorul. Nu l-am cunoscut încă personal pe patron.

...crezi că vei fi titular?: "Da, de ce nu? Depinde de mine".

Ce a spus Luis Phelipe la prima conferință de la FCSB

...despre transferul la FCSB: "Sunt foarte fericit că sunt aici. E o plăcere să fiu la acest club și să îmbrac acest tricou. Vreau să fiu campion anul ăsta. Am venit să lupt și sper ca la finalul sezonului să fim campioni"

...despre interesul celor de la FCSB: "Când am văzut știrea că FCSB mă vrea, în mintea mea mi-am spus: 'Nu cred, nu pot să cred!', dar după am uitat de asta și am început să joc. Am discutat cu impresarul meu, i-am spus că am această oportunitate și vreau să merg pentru că e cel mai mare club din România"

...cel mai bun jucător de la FCSB: "Fotbalul nu înseamnă un singur jucător, e vorba de echipă. Toți jucătorii de aici sunt buni. Sigur, unii fac diferența, dar suntem mai puternici când suntem împreună"

...crezi că vei fi titular?: "Da, sigur. Am venit să luptăm pentru un loc în echipă, e normal