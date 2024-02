Luis Phelipe, înapoi la Poli Iași? Leo Grozavu a intervenit și l-a sunat pe brazilian

Pe lângă suma încasată pentru Luis Phelipe, Poli Iași a păstrat și 20% dintr-un viitor transfer al brazilianului, iar Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, este încrezător că fostul jucător al moldovenilor se va impune la FCSB și va aduce un profit semnificativ pentru club.

Cornel Șfaițer: "Nu îmi doresc ca Luis Phelipe să fie trimis înapoi la Iași. Eu cred în el, avem și procente"

Șfaițer spune că inclusiv antrenorul Leo Grozavu l-a sunat recent pe Luis Phelipe pentru a-l încuraja după criticile primite de brazilian din partea lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a avut inițial un discurs laudativ la adresa noului jucător, însă ulterior a schimbat foaia, amenințându-l public că nu va mai avea parte de multe șanse dacă nu își va ridica nivelul.

Oficialul lui Poli Iași exclude însă o revenire a lui Phelipe în Copou, iar Șfaițer este optimist că brazilianul se va impune printre titularii lui FCSB.

"Îl cunosc foarte bine pe Luis Phelipe. S-a comunicat foarte mult cu el, colegii s-au comportat excelent cu el la Iași, e un băiat plăcut de colegi. Cred că la FCSB e la fel, dar el mai avea nevoie de un club de talia Politehnicii încă jumătate de an, însă cred în el, avem și procente la el. Avem 20%.

Eu cred că se va impune. Nu a fost ușor pentru el sosirea în România. S-a acomodat la Iași, dar mai avea nevoie de un club ca Iași vreo jumătate de an. Eu nu-mi doresc să fie trimis înapoi la Iași pentru că am văzut ce calități are.

El știe, i-am explicat de presiunea de la FCSB, care își dorește titlul după 9 sezoane. I-am explicat toate detaliile astea, că patronul nu are răbdare. L-am pregătit bine, a vorbit inclusiv Leo Grozavu cu el, inclusiv săptămâna trecută, după joc și a vorbit foarte mult cu el. Leo l-a încurajat. Eu îmi doresc să reușească", a spus Cornel Șfaițer, la Prosport Live.

Luis Phelipe a jucat în 4 meciuri oficiale ale lui FCSB din acest an. Brazilianul a fost titular de trei ori, însă până acum nu a avut contribuții notabile.