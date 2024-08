Louis Munteanu a dezvăluit de ce a ales-o pe CFR Cluj în fața FCSB-ului

CFR Cluj l-a transferat definitiv pe Louis Munteanu de la Fiorentina. Ioan Varga a scos din conturi nu mai puțin de 2,5 milioane de euro pentru fotbalistul care a semnat un contract valabil pe următoarele patru sezoane.

După ce a debutat sub comanda lui Dan Petrescu în meciul cu Universitatea Cluj, pierdut cu 2-3, atacantul crescut de Gică Hagi la Farul Constanța a dezvăluit de ce a ales să semneze cu gruparea din Gruia și nu cu FCSB.

Printre altele, Louis Munteanu a dezvăluit că Gigi Becali l-a sunat personal de câteva ori, dar acesta nu a vrut să-i răspundă patronului de la FCSB.

Louis Munteanu: ”Gigi Becali m-a sunat, dar nu i-am răspuns”

„Când am văzut oferta lor, vă dați seama că am spus din prima ‘da’. Nu a depins doar de mine. Ei au plătit cel mai mult și așa cum am mai spus mă simt foarte bine aici și cu siguranță o să am evoluții foarte bune aici.

Și el (n.r. Neluțu Varga) a fost un factor principal pot spune. L-am simțit cu adevărat că mă dorește aici. Am vorbit cu el, mi-a spus ce planuri are cu mine. Chiar mi-a făcut plăcere.

FCSB, în primul rând, nici nu a plătit bani pentru transfer. Au plătit bani, dar nu ca cei de la CFR Cluj. Oferta CFR-ului a fost mult mai mare. Gigi Becali mi-a dat în urmă cu ceva timp telefoane, dar nu i-am răspuns.

Sunt jucător profesionist, atât. (n.r. mesaj de la Farul, Gică Hagi?) Nu, nimic. Vorbisem înainte cu Mister. Mi-a spus ce aș vrea să fac, dar nu era încă oferta de la CFR Cluj atunci. Nu cred că m-aș fi întors la Farul. Era greu să mă întorc din nou acolo.

(n.r. Pietro Chiodi) M-a ajutat, și-a făcut treaba și îi mulțumesc pe această cale. Nu mă interesează pe mine scandalul dintre agent și Gigi Becali”, a spus Louis Munteanu, la Fanatik.ro.

Louis Munteanu a fost cumpărat de Fiorentina în septembrie 2020, de la FC Viitorul, pentru 1,7 milioane de euro. A petrecut doi ani la formația de tineret a italienilor, unde a marcat 13 goluri în 40 de apariții, însă nu a debutat la prima echipă. Ulterior, Gică Hagi l-a împrumutat două sezoane la rând.

Gică Hagi: "Îi urăm baftă lui Louis Munteanu la CFR Cluj"

În această vară, Gică Hagi spera că îl va convinge pe Louis Munteanu să rămână la Farul, însă nu a reușit. Atacantul a ales să semneze cu CFR Cluj, după ce inclusiv granzii FCSB și Rapid și-au manifestat interesul pentru serviciile sale.

Întrebat despre transferul fostului său jucător la CFR Cluj, Hagi a spus la o conferință de presă: "El are drumul lui. Important e că, atunci când a fost la noi, și-a făcut datoria foarte bine. E un jucător pe care l-am crescut aici. El are drumul lui în viață, își hotărăște drumul lui. Noi, de aici, îi urăm baftă".