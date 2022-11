Liviu Ciobotariu, felicitat după ce a refuzat FCSB: "O să-i strâng mâna și o să-i mulțumesc, e tatăl nostru!"

Ofertat de FCSB după plecarea lui Nicolae Dică, Liviu Ciobotariu a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului de la Botoșani că a hotărât să rămână la FC Voluntari, iar jucătorii i-au dedicat victoria.

Igor Armaș: "O să-i strâng mâna lui Liviu Ciobotariu și o să-i mulțumesc că a rămas la echipă"

Igor Armaș (35 de ani), stâlpul din defensiva ilfovenilor, a spus la finalul meciului cum a trăit ultimele zile având în vedere zvonurile privind plecarea antrenorului.

"E o victorie în primul rând pentru antrenor la cât s-a zvonit în ultimele zile. Mister a stat tare pe picioare, a zis că el e tatăl familiei noastre. Eu sunt foarte mulțumit, ne simțim foarte bine alături de staff-ul lui și chiar o să-i strâng mâna și o să-i mulțumesc că a rămas la echipă", a spus Igor Armaș, după meci.

Liviu Ciobotariu: "Dacă au declarat că îmi dedică victoria, înseamnă că nu m-am înșelat"

Liviu Ciobotariu a dat replica rapid, spunând că, după ce a văzut atașamentul jucătorilor săi, este convins că a luat decizia corectă.

"Azi am făcut un joc bun, am stat bine în teren, am avut o organizare bună în defensivă și ne-am apărat bine. Am închis spațiile, culoarele pentru că știam că au jucători de calitate, de viteză și nu le-am dat multe șanse în prima repriză. În a doua repriză am reușit să marcăm, am avut două-trei situații de a marca. Sunt bucuros, aveam nevoie de victorie pentru moral. Îmi felicit jucătorii, sunt satisfăcut.

Lucrez cu acești jucători de un an și jumătate, e clar că ei mă cunosc foarte bine, sunt convins că majoritatea și-a dorit ca eu să rămân, știu modul meu de a mă comporta cu ei. Eu le mulțumesc dacă au declarat că îmi dedică victoria, înseamnă că nu m-am înșelat în faptul că am avut încredere mereu în ei și am în continuare.

Jucăm la FC U Craiova în Cupă, joi, un meci complicat pentru noi. Avem foarte mulți jucători accidentați. Am reușit să-l recuperăm pe ultima sută de metri pe Matricardi, care e stâlpul apărării alături de Meleke și Armaș. El ne-a lipsit la ultimele două jocuri pierdute acasă. Avem multe probleme medicale - Ricardinho, pe care îl aștept să revină. Va trebui să iau o hotărâre pentru meciul de Cupă", a spus Liviu Ciobotariu.