Liță Dumitru, revoltat de situația de la Rapid: "I-am scris lui Dan Șucu, nu mi-a răspuns. E păcat cum se comportă"

Săpunaru și-a prelungit în această vară contractul până în 2025, când va avea 41 de ani, însă căpitanul nu pare să intre în planurile noului antrenor Neil Lennon. Fundașul central a fost rezervă neutilizată în primele două etape, cu UTA Arad (1-1) și CFR Cluj (2-2).

Liță Dumitru, dezamăgit de situația prin care trece Cristi Săpunaru la Rapid

Liță Dumitru, fost jucător emblematic la Rapid, Steaua și naționala României, spune că situația prin care trece Cristi Săpunaru l-a determinat să intervină și să îi atragă atenția acționarului majoritar Dan Șucu.

"Eu i-am mai scris domnului Șucu că e păcat cum s-a comportat, cum se comportă față de Cristi Săpunaru. I-am scris pe internet domnului Șucu, nu mi-a răspuns. I-am spus că e păcat.

Atunci când Cristi Săpunaru s-a apucat să formeze Rapidul, cu Daniel Niculae și toată lumea, a strâns toată lumea lângă el. A reușit o mare performanță, aceea ca Rapid să tragă la campionat, iar Rapid să nu-l lase pe Săpunaru să joace vreun minut e foarte dureros pentru el.

Mie îmi pare rău. Dan Șucu e președinte, la ceilalți nu mi-am permis să le scriu", a spus Liță Dumitru, la Digisport.

Neil Lennon a spus de ce Cristi Săpunaru nu mai joacă la Rapid

Suporterii celor de la Rapid i-au scandat numele lui Cristi Săpunaru pe durata meciului cu CFR Cluj, iar Neil Lennon a fost întrebat la conferința de presă de după joc de ce fundașul de 40 de ani nu mai prinde echipa.

Principalele două argumente ale lui Lennon sunt vârsta înaintată a lui Săpunaru și faptul că Rapid a încasat foarte multe goluri în play-out-ul sezonului trecut, chiar dacă spune că nu căpitanul giuleștenilor a fost principalul vinovat.

Lennon dă asigurări că Săpunaru își acceptă noul rol de la echipă și că fundașul va avea șansa de a juca pe parcursul acestui sezon.

"Noi vedem jucătorii în fiecare zi. Eu fac echipa. Cristian e parte din echipă, am vorbit ieri cu el, știm ce poate aduce echipei, însă trebuie să rețineți că are 40 de ani. Am urmărit multe meciuri din sezonul trecut și spre final s-au încasat foarte multe goluri când a jucat, însă nu spun că din cauza lui. Acum încercăm să îmbunătățim toate aspectele jocului.

Fără îndoială, Cristian își va aduce contribuția în acest sezon, dar nu se va pune presiune asupra mea pentru a-l folosi. Nici eu nu îmi doresc să îi distrug moștenirea de aici. Despre asta am discutat cu el și și-a înțeles rolul din momentul de față", a spus Neil Lennon, la conferința de presă.