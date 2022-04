Liniște, vorbește ”eroul” Stelei! Ce a spus Bogdan Chipirliu după ”dubla” cu Petrolul

Golgheterul ”militarilor” a înscris mai întâi dintr-un penalty contestat vehement de cei de la Petrolul, iar apoi a profitat de o gafă a portarului Raul Avram și a dus scorul la 2-1.

Atacantul Stelei a avut doar cuvinte de laudă la adresa suporterilor din Ghencea, care au fost la înălțime în derby-ul cu Petrolul. Și ploieștenii au fost susținuți de un număr impresionant de suporteri, aproximativ 2.000.

Bogdan Chipirliu: ”Am dominat jocul în proporție de 70%”

"Sunt omul meciului, în primul rând sunt foarte fericit că am revenit de la 0-1 și am întors rezultatul. Nu știu dacă ei au avut 2-3 ocazii, maxim. Consider că am dominat jocul în proporție de 70%.

Suntem foarte fericiți, am bătut echipa de pe primul loc. I-am făcut fericiți pe suporteri, știam că își doresc această victorie. Mergem la Cluj să câștigăm.

Ne-am dori să jucăm tot timpul într-o astfel de atmosferă, te simți fotbalist și îți dă altă motivație. Sincer, nu văd o promovată clară în acest moment. Primele patru au șanse și nu i-aș exclude nici pe cei de la Chiajna. În play-off, dacă câștigi două-trei meciuri, te poți trezi pe primul loc", a spus Bogdan Chipirliu.

În urma acestui rezultat, Petrolul rămâne pe primul loc, cu 50 de puncte, dar păstrează acum doar un avantaj de trei lungimi față de Hermannstadt, ocupanta poziției secunde. CSA Steaua ocupă poziția a patra, cu 41 de puncte.