Latovlevici, show după calificarea în playoff: „M-am enervat după meciul cu FCSB! Cei de la Botoșani au fost speriați!”

În ultimul meci din campionatul regular, FC Argeș s-a deplasat pe terenul celor de la Botoșani pentru a obține o victorie care să-i asigure prezența în playoff.

Chiar dacă Mihai Roman (29 ani) a deschis scorul, elevii lui Andrei Prepeliță (36 ani) s-au mobilizat foarte bine și au întors scorul, grație golurilor înscrise de Dobrosavlevici (27 ani) și Said (28 ani). Iar Iasmin Latovlevici (35 ani) a mărturisit care a fost secretul calificării în playoff.

Latovlevici: „Să sperăm că băieții vor prinde un transfer”

„Chiar m-am enervat după meciul cu Steaua (n.r. - FCSB) de la Buzău. Am zis că vreau în playoff, dar atunci am pus sămânța și am urmărit să câștigăm fiecare meci.



Ei au fost speriați (n.r. - jucătorii de la FC Botoșani), noi nu am fost așa speriați. Ei jucau acasă, în fața propriilor fani. Important e că mulți dintre băieții care sunt aici vor avea de demonstrat cu echipe bune. Să sperăm că vor prinde și un transfer”, a declarat Iasmin Latovlevici la finalul meciului.

FC Argeș a încheiat campionatul regulat pe locul 5, cu 48 de puncte după 30 de etape.