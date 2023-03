Laszlo Balint a tunat după CFR Cluj - UTA: ”Suntem proștii proștilor! Ne ducem la balamuc, domnilor!”

Antrenorul acuză arbitrajul, dar nu contestă meritele celor de la CFR Cluj pentru victoria din Gruia. Balint a acuzat că centralul partidei a consultat foarte des arbitrajul video.

Balint speră ca aceste lucruri să nu se întâmple și în play-out, având în vedere că UTA se află, și așa, într-o situație delicată. Este pe penultimul loc, cu 24 de puncte, echivalentul a 12 în play-out.

Laszlo Balint: ”Suntem proștii proștilor!”

„Din șase etape, să-mi spuneți dacă este întâmplător sau normal, că atunci o să ridic eu mâna și o să spun că greșesc. Din șase etape, de cinci ori ne-a arbitrat domnul Szabolcs Kovacs. Astăzi au fost o grămadă de greșeli de arbitraj. Acceptăm înfrângerea, pentru că am primit două goluri pe greșelile noastre, suntem proștii proștilor! Atâta vreme cât există arbitraj video, vreau să existe o notă de echidistanță. Atâta vreme cât se verifică la VAR, nimeni nu ne întreabă dacă ne crapă ceva în cap. Se verifică la VAR dacă a fost penalty, am înțeles că n-a fost penalty la cel ratat, la Roger am înțeles că trebuia să se dea roșu la Deac.

L-am pierdut pe Vukcevic, probabil 3-4 săptămâni, fault criminal. Ce să facem?! Măcar să ni se spună 'bă, băieți, stați cuminți'. Suntem pe penultimul loc, dar măcar vrem să fim tratați cum sunt tratate toate echipele. CFR e o echipă fantastică, îi respectăm, au un antrenor fantastic, dar arbitrajul a fost sub orice critică! Am încercat tot ce se putea încerca, dar în momentul în care ai penalty la 2-1, clar, e foarte frustrant pentru mine. Suntem proștii proștilor, luăm niște goluri incredibile pentru nivelul ăsta. Vrem totuși și partea asta de echidistanță.

Astăzi am crezut că-mi crapă capul! La fiecare fază să așteptăm VAR-ul, chiar așa nu mai suntem în stare să arbitrăm un meci. Au fost două cornere pe care le-am văzut eu de pe bancă. N-au fost, OK. Fault la golul pe care l-au marcat ei, de ce trebuie să stăm câte două, trei, cinci minute, să ne crape venele?! Întreb și eu, poate că sunt deplasat, dar sunt sub influența unui meci pe care nu cred că meritam să-l pierdem la cum s-au desfășurat ostilitățile.

Voi vă dați seama în play-out?! Un meci care poate fi decisiv. Dacă astăzi ar fi fost un meci decisiv pentru clubul UTA, pentru antrenorul Balint, pentru jucătorii ăștia, și se întâmplau greșeli care să influențeze rezultatul și UTA să retrogradeze, știți ce fac? Stau 3-4 etape și după își reiau activitatea. Noi mergem la balamuc, domnilor! De ce mai facem cursuri, am o relație fantastică cu toți, le respectăm meseria. Dar să ne respecte și ei pe noi!”, a spus Laszlo Balint.

CFR Cluj - UTA Arad 2-1

Ardelenii au început în forță partida din etapa cu numărul 28 din Superligă. Ermal Krasniqi a deschis scorul în minutul 15, iar Ciprian Deac a irosit o lovitură de pedeapsă în minutul 24. Prima repriză s-a terminat pentru CFR cu golul anulat al lui Rangelo Janga, din minutul 45+3.

În partea a doua a meciului, UTA Arad a revenit în joc grație reușitei lui Rareș Pop din minutul 47, însă experiența elevilor lui Dan Petrescu și-a spus cuvântul, iar Yuri Matias a readus-o pe CFR Cluj în avantaj, în minutul 63.

Anton Maglica a avut o intrare dură la Andrei Chindriș câteva momente mai târziu, iar centralul partidei, Lucian Rusandru, i-a arătat cartonașul roșu în urma intervenției VAR. Tabela a rămas nemodificată până la fluierul final, iar CFR Cluj a obținut trei puncte importante în lupta la titlu.